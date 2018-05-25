Ещё
Lada Vesta SW и Vesta SW Cross признали «лучшими городскими автомобилями»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Lada Vesta SW и Vesta SW Cross признали «лучшими городскими автомобилями» 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Универсалы Lada Vesta SW и Vesta SW Cross удостоились премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 Авто». Итоги конкурса были оглашены вчера, 24 мая.
В ноябре 2017 года жюри, состоящее из 52 автомобильных экспертов, оценили все новые и значительно обновленные модели (73 автомобиля) по ряду основных критериев, в числе которых: дизайн, соотношение цены/качества, новаций, практичности и комфорта. В итоге, в рамках подведения итогов конкурса в мае этого года, новые универсалы Lada Vesta SW и Vesta SW Cross одержали победу в номинации «лучший городской компактный автомобиль».
Награда была вручена главному дизайнеру «АвтоВАЗа» Стиву Маттину, который создавал внешний облик двух этих моделей, а также седана Vesta, но основе которого и были разработаны универсалы SW и SW Cross.
Daily-Motor: последние новости
Фотошпионы рассказали про интерьер Hyundai Lafesta Появилась первая информация о новом Kia Ceed для России Kia Sportage стал первым мягким гибридом бренда
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Молодые мошенницы вернулись на дороги94
«Всех посшибал»: пьяный водитель разметал велосипедистов49
Прояснилась ситуация со снижением цен на бензин267
Еще один документ может подорожать107
Буян разнёс машину кувалдой3
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
03:06
Терпеть больше нельзя: правительство взялось за бензин
Бортжурнал Статьи
03:06
Власти вмешались в ситуацию с бензином
Бортжурнал
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП Автоновости
00:40
Началось строительство трассы Симферополь–Евпатория–Мирный
Автоновости
27:33
Гаишников заставили штрафовать своих
Статьи
01:43
У россиян возникнут проблемы с покупкой ОСАГО
Автоновости
00:52
На Кавказе расстроились из-за конца Lada Priora
Автоновости Бортжурнал
00:41
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение