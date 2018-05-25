Lada Vesta SW и Vesta SW Cross признали «лучшими городскими автомобилями» 

Универсалы Lada Vesta SW и Vesta SW Cross удостоились премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 Авто». Итоги конкурса были оглашены вчера, 24 мая.
В ноябре 2017 года жюри, состоящее из 52 автомобильных экспертов, оценили все новые и значительно обновленные модели (73 автомобиля) по ряду основных критериев, в числе которых: дизайн, соотношение цены/качества, новаций, практичности и комфорта. В итоге, в рамках подведения итогов конкурса в мае этого года, новые универсалы Lada Vesta SW и Vesta SW Cross одержали победу в номинации «лучший городской компактный автомобиль».
Награда была вручена главному дизайнеру «АвтоВАЗа» Стиву Маттину, который создавал внешний облик двух этих моделей, а также седана Vesta, но основе которого и были разработаны универсалы SW и SW Cross.