Lada Vesta SW и Vesta SW Cross признали «лучшими городскими автомобилями»

Универсалы Lada Vesta SW и Vesta SW Cross удостоились премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 Авто». Итоги конкурса были оглашены вчера, 24 мая.

В ноябре 2017 года жюри, состоящее из 52 автомобильных экспертов, оценили все новые и значительно обновленные модели (73 автомобиля) по ряду основных критериев, в числе которых: дизайн, соотношение цены/качества, новаций, практичности и комфорта. В итоге, в рамках подведения итогов конкурса в мае этого года, новые универсалы Lada Vesta SW и Vesta SW Cross одержали победу в номинации «лучший городской компактный автомобиль».