Nissan Altima выходит на рынок со специальной версией One Version

Японский производитель представляет новую Nissan Altima One Version, оснащенную всеми необходимыми функциями и технологиями. Отмечается, модель будет выпускаться ограниченным тиражом и получит множество эксклюзивных решений.

Седан Altima доступен в трех расцветках: вишнёвом, черном и белом, а также дополнен спойлером крышки багажного отсека, набором 19-дюймовых колесных дисков из алюминиевого сплава, внешним освещением и уместными значками One Version. Стандартная комплектация включает высококачественные кожаные сидения, люк на крыше, премиальную аудиосистему Bose, эксклюзивные напольные коврики и полуавтономную систему вождения.

В число отличительных особенностей войдет специальный сервис, который позволяет в любое время суток обратиться к предоставленным помощникам, дабы получить помощь в организации путешествий, походов на различные мероприятия или в рестораны. Иными словами, консьерж Nissan поможет водителю приобрести билеты или заказать столик в уютном месте. Пользоваться услугой можно с помощью смартфона, бесплатная подписка на сервис предоставляется на первые три года для издания One Version.

Стоимость модели Nissan Altima One Version пока неизвестна, но будет объявлена в ближайшие три недели.