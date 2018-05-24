Ещё
В России отзывают еще несколько тысяч «Лексусов»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России отзывают еще несколько тысяч «Лексусов» 

Автовести 2 часа назад
Фото: Автовести
Компания Toyota в этом месяце уже предупреждала об отзывной кампании, которая затронет ряд моделей Toyota и Lexus из-за возможного дефекта в системе срабатывания подушек безопасности. Однако теперь объявлен новый отзыв, и снова виноваты подушки — правда, причина на этот раз иная.
Производитель уже согласовал проведение отзывной кампании с Росстандартом, соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте регулятора. Там же можно найти список VIN-номеров автомобилей, которые попали под отзыв.
Кампания затронет 3 331 автомобиль Lexus марок ES 350, GX 460, IS 250, IS 250C и IS-F, реализованные с марта 2010 года по май 2012 года. Причиной отзыва автомобилей является существующая вероятность, что подушка безопасности переднего пассажира при аварии может сработать некорректно. Срабатывание пассажирской подушки безопасности при аварии с деградированным веществом может привести к разрушению корпуса газогенератора и, в худшем случае, проникновению фрагментов газогенератора через подушку безопасности в салон автомобиля.
Для сравнения, до этого под отзыв попали модели Toyota и Lexus из-за вероятности отслаивания изоляционного слоя в интегральных микросхемах датчиков на автомобилях, оборудованных системой подушек безопасности, включающей в себя датчики давления и/или датчики ускорения. Это приводит к созданию разомкнутой цепи в самой микросхеме, и боковые шторки или подушки безопасности могут просто не сработать в случае аварии.
По стандартному в таких случаях сценарию, уполномоченные дилеры уведомят владельцев отзываемых автомобилей о необходимости посетить официальный дилерский центр для диагностики и ремонта. Приглашения можно и не ждать, а самостоятельно проверить, не попадает ли автомобиль под отзыв, ознакомившись с перечнем VIN-номеров на сайте Росстандарта. На отзываемых автомобилях будет выполнена замена газогенератора передней пассажирской подушки безопасности. Все работы, разумеется, будут проведены бесплатно для владельцев.
Автовести: последние новости
В Nissan рассказали, как их автомобили помогают водителям накачивать шины Компания Kia представила обновленный кроссовер Sportage Экстравагантный кроссовер Hyundai получит "заряженную" версию
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Родители все решат»: вместо водителя сел пассажир9
Молодые мошенницы вернулись на дороги94
В России начали продавать самый дорогой UAZ Patriot4
На Кавказе расстроились из-за конца Lada Priora69
Буян разнёс машину кувалдой
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
03:06
Терпеть больше нельзя: правительство взялось за бензин
Бортжурнал Статьи
03:06
Власти вмешались в ситуацию с бензином
Бортжурнал
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП Автоновости
00:40
Началось строительство трассы Симферополь–Евпатория–Мирный
Автоновости
27:33
Гаишников заставили штрафовать своих
Статьи
01:43
У россиян возникнут проблемы с покупкой ОСАГО
Автоновости
00:52
На Кавказе расстроились из-за конца Lada Priora
Автоновости Бортжурнал
00:41
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение