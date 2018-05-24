Ещё
Ford анонсировал обновление «паркетника» EcoSport в России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ford анонсировал обновление «паркетника» EcoSport в России 

Quto.ru 1 час назад
Фото: Quto.ru
Американский производитель Ford раскрыл стоимость обновлённого кроссовера EcoSport в России.
После обновления бюджетный «паркетник» будет предлагаться отечественным покупателям по цене от 959 000 рублей. Столько придётся заплатить за комплектацию Ambiente c 1,5-литровым двигателем мощностью 123 л. с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Базовый ценник на полноприводную модификацию в комплектации Trend с 2,0-литровым мотором Duratec мощностью 148 л. с. будет начинаться с 1 229 000 рублей. Такой автомобиль впервые будет оснащён классическим 6-ступенчатым «автоматом».
Экстерьер и интерьер модели изменятся незначительно. Переработке подверглись бамперы, радиаторная решётка и светотехника EcoSport. Кроме того, автомобиль снабжён новыми колёсными дисками на 16 и 17 дюймов. В салоне появилась полностью новая передняя панель с уменьшенным числом кнопок и переработанной архитектурой. Изменениям подверглись сиденья, между передними креслами появился функциональный подлокотник с отсеком для хранения гаджетов. Задние сиденья получили новые механизмы складывания.
В список систем оснащения вошли антипробуксовочный ассистент, система предотвращения опрокидывания, ассистент помощи при аварийном торможении, система помощи при трогании на подъёме. Круиз-контроль дополнился функцией ограничения скорости.
Впервые в России EcoSport будет предлагаться в версии с АКП, полным приводом и 2,0-литровым бензиновым двигателем. Переднеприводные модификации оснащаются 1,5-литровым агрегатом Dragon, способным «питаться» 92-м бензином.
Возможности сервиса Quto по подбору нового автомобиля. Читайте статью на QutoЧитайте также:Раскрыта внешность «всенародного» кросса Volkswagen TharuBMW показала первое видео с новым X5Стоимость проезда по новому отрезку М-11 оказалась пугающей
Quto.ru: последние новости
Видео: «Ниссан» показал систему подкачки шин «для мам» Kia представила гибридный Sportage BMW показала первое видео с новым X5
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Родители все решат»: вместо водителя сел пассажир10
Молодые мошенницы вернулись на дороги94
В России начали продавать самый дорогой UAZ Patriot4
Буян разнёс машину кувалдой
На Кавказе расстроились из-за конца Lada Priora69
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
03:06
Терпеть больше нельзя: правительство взялось за бензин
Бортжурнал Статьи
03:06
Власти вмешались в ситуацию с бензином
Бортжурнал
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП Автоновости
00:40
Началось строительство трассы Симферополь–Евпатория–Мирный
Автоновости
27:33
Гаишников заставили штрафовать своих
Статьи
01:43
У россиян возникнут проблемы с покупкой ОСАГО
Автоновости
00:52
На Кавказе расстроились из-за конца Lada Priora
Автоновости Бортжурнал
00:41
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение