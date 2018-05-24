Ford анонсировал обновление «паркетника» EcoSport в России

Американский производитель Ford раскрыл стоимость обновлённого кроссовера EcoSport в России.

После обновления бюджетный «паркетник» будет предлагаться отечественным покупателям по цене от 959 000 рублей. Столько придётся заплатить за комплектацию Ambiente c 1,5-литровым двигателем мощностью 123 л. с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Базовый ценник на полноприводную модификацию в комплектации Trend с 2,0-литровым мотором Duratec мощностью 148 л. с. будет начинаться с 1 229 000 рублей. Такой автомобиль впервые будет оснащён классическим 6-ступенчатым «автоматом».

Экстерьер и интерьер модели изменятся незначительно. Переработке подверглись бамперы, радиаторная решётка и светотехника EcoSport. Кроме того, автомобиль снабжён новыми колёсными дисками на 16 и 17 дюймов. В салоне появилась полностью новая передняя панель с уменьшенным числом кнопок и переработанной архитектурой. Изменениям подверглись сиденья, между передними креслами появился функциональный подлокотник с отсеком для хранения гаджетов. Задние сиденья получили новые механизмы складывания.

В список систем оснащения вошли антипробуксовочный ассистент, система предотвращения опрокидывания, ассистент помощи при аварийном торможении, система помощи при трогании на подъёме. Круиз-контроль дополнился функцией ограничения скорости.

Впервые в России EcoSport будет предлагаться в версии с АКП, полным приводом и 2,0-литровым бензиновым двигателем. Переднеприводные модификации оснащаются 1,5-литровым агрегатом Dragon, способным «питаться» 92-м бензином.