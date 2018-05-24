Mitsubishi Eclipse Cross: Шестая грань

Притягивающая внимание окружающих искорка раскованности, озорства — это что-то новое в облике моделей Mitsubishi . «Искрит» все — даже обычно блеклая корма! Ну, тут случай особый. Обкатанная «премиальщиками» идея купе-кроссовера пробила себе дорогу и в более массовый сегмент. C подачи японцев. Но Honda HR-V new и Toyota CH-R еще не добрались до России, а Eclipse Cross уже с нами… и сам по себе. Новинка Mitsubishi — если брать ее габариты — играет в интервале между компактными и среднеразмерными кроссоверами, но куда ближе к последним по простору салона. Пространство для ног задних пассажиров настолько велико, что можно безболезненно сдвинуть вперед секции дивана на половину максимального хода в 200 мм, чтобы нарастить объем грузового отсека, который в номинале — купе есть купе — скромнее, чем у менее габаритного Mitsubishi ASX с его кузовом универсал. Между крышкой полноразмерной запаски и полом салона образуется нисходящая ступень? Обернем это себе на пользу: в образующейся нише надежно фиксируются пакеты с провизией. Так что Eclipse Cross бьет не только на внешний эффект. Это понимаешь, и когда видишь абсолютно чистые после грязевого участка пороги. Спасибо прикрывающим их изогнутым пластиковым «поддонам» дверей!

Купе-кроссовер Mitsubishi не страшит и русская зима. Двухзонный климат-контроль, обогрев всех сидений, руля, заднего и ветрового стекол — стандарт для большинства версий. Есть, правда, одно «но»: «дворник» со стороны водителя оставляет необработанным солидный сектор у широкой стойки крыши, и именно в этой зоне ветрового стекла нет нитей электрообогрева… Считать ли «проколом» отсутствие сервопривода пятой двери? По меркам околопремиального сегмента это не критично. Вот только Eclipse Cross доступен и с куда более хай-тековыми опциями. Адаптивный круиз-контроль, проектор информации на прозрачный щиток перед водителем, камера кругового обзора, фары с автоматическим переключением между дальним и ближним, тачпад и цветной семидюймовый тачскрин, способный работать в связке со смартфонами на базе ОС Apple и Android — все возможно. Последнее свойство важно и потому, что лишь такой тандем обеспечивает работу навигатора.

Помимо высокого качества исполнения главное достоинство интерьера Eclipse Cross — эргономичность. Так, очень удобны большие подрулевые лепестки

В своем топ-варианте внушителен и комплекс систем безопасности. Умные ассистенты предупредят о помехах в слепых зонах (в том числе при выезде задним ходом с парковки), непреднамеренном пересечении линий разметки и даже выполнят автоматическое торможение/ограничение мощности мотора при опасности столкновения с движущейся или стационарной преградой. Вместе с высокопрочным кузовом с тщательно просчитанными зонами программируемой деформации, семью эйрбэгами и травмобезопасным педальным узлом это обеспечило кроссоверу высший рейтинг безопасности в краш-тестах EuroNCAP. Замечательно! И все же, как едет Eclipse Cross? Прежде всего, очень тихо. В смысле акустического комфорта в салоне. На крупнозернистом асфальте и грунтовке не фонят даже обычно проблемные у «японцев» колесные арки! Решена и проблема завывания мотора, удерживаемого вариатором на верхах при активном разгоне. Бесступенчатый CVT Jatco F/W1CJC обучен имитировать переключение восьми виртуальных передач, а новая 150-сильная 1,5-литровая турбо-«четверка» c впечатляющей полкой момента (1500-4000 об/мин) в ≈250 Нм не требует раскрутки до максимальных оборотов.

Новый 1,5-литровый 16-клапанник с прямовпрыском бензина высокотехнологичен. Тут и малоинерционная турбина, и два фазовращателя, и пара форсунок на цилиндр, и интегрированный в головку блока выпускной коллектор из особого пластика. Такому чуду техники еще бы крышку капота на пневмостойках…

На выходе получаем адекватное ускорение на уровне основных конкурентов с 2-литровыми беззнаддувными моторами той же мощности и АКП6, а по максимальной скорости кроссовер Mitsubishi опережает большинство из них. Правда, соперники предлагают не один вариант моторизации, а несколько. Для Eclipse Cross «переменными» являются лишь тип привода (передний/полный) и коробки передач (МКП6/CVT). Кстати, именно базовый вариант кроссовера (от 1 399 000 руб.) является самым динамичным с разгоном 0-100 км/ч за 10,3 с и максималкой в 200 км/ч. В любом случае, Eclipse Cross, чей адаптированный для нашего рынка двигатель переваривает 92-й бензин, обставит конкурентов-гурманов по такому показателю как «расходы на топливо». Чем не компенсатор более весомого, чем у локализованных соперников, ценника импортируемой из Японии модели?

Mitsubishi в России вновь на коне, но чем больше ускорителей продаж — тем лучше