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Volvo наращивает производство нового кроссовера XC40
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Volvo наращивает производство нового кроссовера XC40 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Компания Volvo поделилась информацией относительно глобальных успехов своей новой модели XC40. Сборка новинки стартовала не так давно, в конце ноября прошлого года, однако на данный момент марка собрала более 80 тысяч предварительных заказов на этот автомобиль.
В связи с такой высокой популярностью нового XC40 компания вынуждена пересмотреть свои производственные планы, принятые ранее, увеличив объем выпуска данной модели.
Напомним, что на российском авторынке старт приема заказов на этот «паркетник» уже дан. Для отечественных покупателей данная модель будет доступна в девятнадцати комплектациях. В моторную линейку войдут бензиновые 2-литровые турбирвоанные моторы на 190 и 249 лошадиных сил, а также 2-литровые «дизели» на 150 и 190 «скакунов». Связку всем составляет исключительно 8-диапазонная автоматическая трансмиссия. Привод — передний и полный.
Цены на новинку для РФ начинаются от 2 миллионов 160 тысяч рублей. В «топовой» комплектации стоимость XC40 составляет 3 миллиона 45 тысяч рублей.
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