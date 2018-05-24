Volvo XC40: спрос превысил ожидания

Шведский бренд вынужден расширять производственные мощности для удовлетворения спроса на свою новинку.

Volvo получил уже около 80 тысяч заказов на свой маленький кроссовер, в силу чего компании приходится задуматься об усилении производства модели в Европе и Китае в первой половине 2019 года, чтобы справиться с огромным количеством заказов на XC40.

Возможно, компания высвободит часть производственных мощностей на бельгийской фабрике в Генте, поскольку уходящие модели S60 и V60 покинут конвейер. Седан Volvo S60 нового поколения будет представлен этим летом и станет первой моделью марки без дизельного двигателя. Его сборка будет налажена на новом заводе Volvo в США. Что касается нового универсала V60, его будут выпускать на фабрике Торсланда в Швеции, хотя, бельгийский завод тоже будет задействован в процессе.

Volvo XC40 , ставший европейским автомобилем года, пока-что является единственной моделью, построенной на платформе CMA для компактных автомобилей, но Volvo планирует еще ряд новинок на этой «тележке». Уже известно, что в планах марки не числится обновление хэтчбека V40, возможно, его заменят универсалом, аналогичным по концепции старшим V60 и V90. Одной из ближайших моделей станет также компактный седан S40 по мотивам концепта 40.2.

Напомним, российские дилеры Volvo начали принимать заказы на компактный кросс XC40 в апреле текущего года. Стартовая цена модели на российском рынке составляет от 2 160 000 рублей за версию со 150-сильным дизелем и передним приводом.

Ранее портал «Карельские Вести» публиковал несколько изображений потенциальных новинок Volvo, включая купеобразный кроссовер, от независимого дизайнера.

По материалам: www.kolesa.ru