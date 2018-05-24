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СМИ: Apple делает беспилотный микроавтобус
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СМИ: Apple делает беспилотный микроавтобус 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Компания Apple и немецкий концерн Volkswagen договорились о совместной разработке самоуправляемого автомобиля. Как сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники, «умными» функциями планируется наделить фургон Volkswagen Transporter T6. Он будет исполнять роль шаттла, перевозя сотрудников Apple между старым и новым зданиями кампуса.
Инициатива известна под рабочим названием PAIL: сокр. Palo Alto to Infinite Loop — от города Пало-Альто в Калифорнии до улицы Infinite Loop, где размещена бывшая штаб-квартира Apple. Когда начнет курсировать беспилотная «маршрутка», не уточняется.
По информации газеты, Volkswagen предоставит минивэн, а инженеры i-компании создадут программное обеспечение, которое позволит ему передвигаться без участия водителя.
Apple долгое время развивала проект самоходной машины Project Titan, однако в 2016 году компания сместила фокус с разработки и выпуска собственного электрокара на создание технологий для «умных» автомобилей. Перед тайным проектом была поставлена задача разработать систему автопилота для «умных» машин, а не полноценное электрическое транспортное средство.
Весной 2017-го власти США разрешили Apple испытывать на улицах Пало-Альто кроссовер Lexus RX 450 с автопилотом. Помимо неё, таким правом обладают Weimo ("дочка" владельца Google), Tesla, Nissan, Ford, BMW и еще несколько десятков компаний.
∎Слух: Apple передумала выпускать электромобиль читайте также
Ранее производитель «айфонов» пытался договориться с BMW и Daimler, но переговоры не увенчались успехом. Стороны не смогли прийти к соглашению, кто возглавит проект и кому будут принадлежать пользовательские данные. Как сообщали СМИ, Apple хотела очень тесно интегрировать в «аймобиль» сервисы iCloud, тогда как BMW and Daimler намеревались сами распоряжаться информацией.
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