СМИ: Apple делает беспилотный микроавтобус

Инициатива известна под рабочим названием PAIL: сокр. Palo Alto to Infinite Loop — от города Пало-Альто в Калифорнии до улицы Infinite Loop, где размещена бывшая штаб-квартира Apple. Когда начнет курсировать беспилотная «маршрутка», не уточняется.

По информации газеты, Volkswagen предоставит минивэн, а инженеры i-компании создадут программное обеспечение, которое позволит ему передвигаться без участия водителя.

Apple долгое время развивала проект самоходной машины Project Titan, однако в 2016 году компания сместила фокус с разработки и выпуска собственного электрокара на создание технологий для «умных» автомобилей. Перед тайным проектом была поставлена задача разработать систему автопилота для «умных» машин, а не полноценное электрическое транспортное средство.

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