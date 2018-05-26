Свободная дорога. Каким будет беспилотный автомобиль от Apple

Газета уточняет, что о данным ее источников в компании корпорации разработают на основе минивэна T6 Transporter беспилотный челнок для сотрудников. Представители американского производителя электроники отказались комментировать эту сделку, но есть надежда, что в случае успеха предприятия, Apple не ограничится созданием концептов для внутреннего пользования.

Изначально Apple планировала самостоятельно заниматься разработкой шаттла, который мог бы перевозить сотрудников компании между отдельными офисами в Купертино. Однако впоследствии амбиции пришлось умерить: в сентябре 2016 года стало известно об увольнении части сотрудников Apple, занимавшихся разработкой автопилота, а в августе 2017 Тим Кук рассказал Bloomberg , что компания теперь «фокусируется на автономных системах».

Однако это не означало прекращения работы над проектом: еще в апреле 2017 года Apple получила разрешение на испытания автомобилей, оснащенных автопилотом, от Государственного департамента автомобильного транспорта США. Кстати, список компаний, получивших такое разрешение, был обновлен в мае 2018 года. На сегодняшний день помимо Apple туда входят еще 53 организации. Apple принадлежит 55 из 409 беспилотников, зарегистрированных в Калифорнии. Больше только у General Motors — 104 машины Cruise. Видимо, чтобы оптимизировать число исследуемых прототипов, в Купертино стали искать партнеров из автопрома, специализирующихся на создании транспортных средств.

Apple чужда алармистским настроениям. После того, как принадлежащий Uber беспилотный внедорожник Volvo насмерть сбил человека городе Темпе штата Аризона 19 марта 2018 года, перемещаясь в автономном режиме с водителем-испытателем, многие заговорили об этике роботизации и даже стали предрекать крах целой индустрии. Но в «яблочной» корпорации и не подумали о сворачивании направления.

Эксперименты и поиски

Еще в 2014 году Apple запустила свой автомобильный проект Titan или T172. В то время Apple планировала построить своего рода автомобильную версию iPhone — мобильный салон, где пассажиры могли бы «смотреть друг на друга, а не на дорогу». Для этого компания наняла программистов, инженеров автомобильной промышленности и целую команду промышленных дизайнеров, поставив во главу руководителя дизайна всей компании Apple Джонатана Айва . Они разработали ряд нетрадиционных концепций, в том числе средства дополненной реальности и голографические дисплеи, встроенные в ветровые стекла и окна, люк на крыше из специального полимера, который уменьшает нагревание, и окна с регулируемым затемнением — как на новых самолетах 787 Dreamliner от Boeing . The New York Times пишет, что Apple также планировали создание модели спортивного автомобиля с четырьмя сиденьями, расположенными друг напротив друга.

Столкнувшись с проблемами на пути создания идеального iCar, в конце 2015 года Apple купила два внедорожника Lexus и наняла фирму Torc Robotics для модернизации этих автомобилей, а издание MacRumours писало, что тогда же, в декабре 2015 года Apple, купила ряд доменных имен, включая apple.car, apple.cars и apple.auto. Источники The New York Times сообщают, что изначально Apple рассматривала возможность работы над проектом вместе с BMW Mercedes-Benz , однако корпорациям не удалось договориться, потому что Apple хотела получить возможность разрабатывать дизайн нового электромобиля.

BMW была первой в списке Apple: многие руководители компании, в том числе исполнительный директор Тим Кук, предпочитают автомобили этой марки. Тим Кук посетил штаб-квартиру BMW еще в 2014 году. По данным The Verge, руководство Apple проявила особый интерес к электромобилю BMW i3 и производственному процессу создания корпуса из углеродного волокна. Но переговоры, очевидно, зашли в тупик, потому что обе компании хотели получить контроль над разработкой проекта.

Следующий выбор Apple пал на Mercedes-Benz. Их совместный проект получил кодовое название «Брюс», пишет AppleInsider. Компании вели переговоры о партнерстве больше года, но и они не увенчались успехом. Представители Apple также встречались с Nissan в Японии, BYD Auto в Китае и McLaren в Великобритании. Ни одна из встреч не привела к сделке, потому что либо автопроизводитель не хотел отказываться от контроля над Apple, либо Apple выступала за статус более привилегированного партнера.

Условия сделки с Volkswagen не разглашаются, но судя по всему, автоконцерн пошел на условия Купертино. Когда первые iCar появятся на дорогах неизвестно. WSJ сообщает, что Apple стремится успеть к 2019 году. Если технические наработки компании уже достигли необходимого уровня, то дело остается за малым — продумать дизайн и встроить все это в выбранную модель Volkswagen. И в том случае, если все пойдет по плану, то они могут успеть.

Ранее Apple выпустила программный комплекс CarPlay, который может устанавливаться в мультимедийную систему автомобиля. После подключения iPhone по Bluetooth, на экране мультимедийной системы можно воспользоваться всеми функциями iPhone: навигацией, звонками, мессенджерами, а также запустить видео или музыку.

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