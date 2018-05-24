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Видео: Skoda за минуту разобрала «Фабию» до винтика
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Видео: Skoda за минуту разобрала «Фабию» до винтика 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Компания Skoda опубликовала видеоролик, в котором универсал Fabia разбирают практически до винтика. Тайм-лапс этого процесса занимает всего минуту.
Автомобиль был разобран на заводе чешской марки в Млада-Болеславе после длительного теста немецкого журнала Auto Bild. За два года испытаний на машине проехало более 40 человек, а пробег «Фабии» превысил 106 тысяч километров. Этот универсал (в дорестайлинговой версии) комплектовался 1,2-литровой бензиновой «турбочетверкой» и «роботом» с двумя сцеплениями.
После того, как «Фабию» полностью разобрали, каждую ее делать изучили специалисты немецкой компании DEKRA в присутствии журналистов Auto Bild.
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Компания Skoda намерена отправить все детали автомобиля в Германию, где студенты колледжа марки смогут в образовательных целях снова собрать из них целую машину.
Семейство Fabia обновилось в феврале этого года. У модели поменялся дизайн передка, а на смену мотору 1.2 пришел трехцилиндровый агрегат объемом один литр. В оснащение «Фабии» вошли светодиодные фары, новый мультимедийный комплекс и опции из серии Simply Clever, например, скребок для льда с насечками для измерения глубины протектора покрышек, двусторонние напольные коврики и фонарик в багажнике.
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