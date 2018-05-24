8 машин за миллион рублей, которые сделают из вас супермена

Сумма в 1 млн рублей способна помочь водителю кардинально поменять имидж. Достаточно выбрать автомобиль, которого нет ни у соседа, ни в вашем районе. Его внешность должна быть эффектной, энергетика сногсшибательной, харизма ослепляющей, а имидж слегка… общественно порицаемым.

Мы не раз затрагивали тему автомобилей, которые значительно дешевле, чем выглядят. И, если уж довольно неплохие экземпляры строгого и грациозного Mercedes-Benz S-Class W220 стоят в районе 300-400 тысяч рублей, то покупка за миллион может одновременно является приобретением «на миллион».

Чтобы стать личностью, обращающей на себя внимание, понадобится в высшей степени неординарный для России автомобиль, рожденный под ореолом легендарной марки. Желательно, чтобы его эмблему украшал трезубец! Как вы уже поняли, речь идет о потрясающем Maserati Quattroporte.

За миллион получите машину 2004-2006 годов выпуска с 4,2-литровым двигателем V8 мощностью 400 л.с. и роботизированной коробкой передач, имеющую весьма своеобразный характер. Впрочем, кто сказал, что будет легко? В конце концов кайф от обладания «Мазером» того стоит!

Mercedes-Benz CL Немецкий «бомбардировщик» для комфортного пожирания автобанов. За миллион рублей вы вполне можете взять дорестайлинговый C216 (2006-2010 годов) в формате CL500 с 5,5-литровым двигателем V8 мощностью 388 л.с..

Купе-хардтоп завораживает дизайном, балансирующим на грани между воздушной элегантностью и харизматичной грубоватостью. Кстати, название CL уже давно упразднено — с появлением нынешнего S-класса родственное купе стало называться S-Class Coupe.

Mercedes-Benz SL Опустить крышу и катиться под летним солнцем, оставляя за собой громовые раскаты из выпускной системы — это ли не мечта водителя с бензином в крови? Воплотить ее в жизнь может штутгартский родстер с жестким складным верхом. В наш бюджет укладывается автомобиль с внутризаводским индексом R230 (2001-2006 годов выпуска).

Советуем не переживать из-за возраста, поскольку родстеры тех лет оснащались достаточно надежным 306-сильным двигателем V8 объемом 5,0 л и, как утверждают владельцы, живучим пятиступенчатым «автоматом».

В миллион со свистом проходит баварский гран-турер с внутризаводским индексом E63. Автомобиль появился более десяти лет назад, но не утратил дерзости и зловещего гламура, особенно, если речь идет о черном окрасе.

За рулем «шестерки» даже ботаник будет казаться этаким мачо. Именно для этого ее часто и покупают, чего уж греха таить. Приобрести вы сможете даже рестайлинговый автомобиль после 2007 года, причем даже с 4,8-литровой «восьмеркой» мощностью 367 л.с. Гулять так гулять!

«Шестерка», конечно, прекрасна, но у баварцев есть автомобиль, на фоне которой E63 краснеет и спешит ретироваться, а легендарный Mercedes-Benz SL R129 и вовсе теряется. Это несравненное купе 8 серии, выпускавшееся в девяностые годы и ставшее одним из самых желанных творений BMW за всю историю.

За рулем такого красавца вы выглядите не столько прожигателем жизни, сколько ценителем, у которого не дрогнула рука выложить за автомобиль четвертьвековой давности около миллиона рублей. Именно столько харизматичнейшие 8 Series и стоят. На момент подготовки материала по всей России в этот бюджет проходило лишь четыре автомобиля. Все — с 5,0-литровым двигателем V12 о 300 «лошадях».

«У меня Porsche», — бытует мнение, что эта фраза способна открыть перед вами любые двери, повернуть реки вспять и помочь достать звезду с неба. Скорее всего, владелец подразумевает Cayenne, но ведь им палитра моделей «за миллион» не ограничивается! Как насчет Boxster первого поколения? Да, немолодой. Да, не «nine-eleven».

Но среднемоторный, легкий, с 2,7-литровой атмосферной оппозитной «шестеркой», складным верхом и абсолютно кайфовый! Пробеги у «Бокстеров», как правило, небольшие — согласно заверениям их владельцев, на одометрах заметно меньше ста тысяч километров, что может объясняться сезонностью эксплуатации.

Jaguar XK В вопросах красоты британцы всегда знали толк. Другое дело, что красота эта стоит денег. Скажем, седан Arnage, наиболее доступный автомобиль марки Bentley обходится более чем миллион рублей и в вопросах производимого эффекта с ним мало что сравнится. Не исключено, что владелец потрясающего «британца» сделает вам скидку и вы уложитесь в бюджет, но, поскольку у нас есть четкие критерии, то Туманный Альбион будет представлять Jaguar XK 1996-2006 годов выпуска.

Его грациозный и аристократичный силуэт как нельзя лучше соответствует символу марки из мира дикой природы, а салон, в отделке которого используются пара гектаров леса и стадо коров, поразит даже равнодушного. Прибавьте сюда 4,0-литровый двигатель V8, выдающий около 290 л.с. или компрессорный агрегат, генерирующий немногим менее 400 «лошадей»… Боже, храни королеву!

Lexus SC Довольно специфичный автомобиль, который, к слову, выбрала злобная механическая леди из третьей части «Терминатора». Финальное поколение Lexus SC/ Toyota Soarer выпускалось с 2001 про 2010 год и отличалось от знаменитого предшественника кузовом — модель девяностых годов существовала в формате купе, в то время как наш герой обернулся кабриолетом с жесткой складной крышей.

Отличный выбор для оригинала! В арсенал входит заднеприводное шасси и 4,3-литровый мотор V8 3UZ-FE, развивающий 290 л.с. и хорошо известный по седану LS.