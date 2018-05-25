Модели 2014 Mercedes E450 объявлены для США с большей мощностью

Спустя несколько дней после того, как компания объявила о планах по замене относительно Mercedes E43 на букву E53, линейка E-Class переживает еще одно изменение в Соединенных Штатах в предстоящем 2019 году.

Сегодняшние Mercedes E400 и Mercedes E400 4Matic будут удалены, чтобы освободить место для E450 и E450 4Matic, а именно: полноприводный седан и универсал, RWD или AWD купе и кабриолет выпустят в том же духе, что и их предшественники.

Изменение названия, которое было реализовано Mercedes, отразится в модернизированном 3.0-литровом двигателе V6 с турбинами под капотом, где теперь он выкачивает дополнительно 33 лошадиных силы и 15 фунт-фут крутящего момента. Это принесет общую сумму до 362 л.с. и 369 фунт-фут по сравнению со старыми 329 л.с. и 354 фунт-фут.

Это не единственное обновление, которое изменило модельный год для E-Class в США, где покупателям станет доступен новый многофункциональный руль с тремя спицами, завернутый в кожу Nappa. Это позволит водителям получить доступ ко всем системам безопасности, не снимая руки с рулевого колеса.

Есть также несколько новых вариантов отделки, дополненных соответствующими консолями, новыми 19-дюймовыми колесами AMG, а также пакетами Night and Rear Safety.

E-Class начального уровня будет по-прежнему быть только седаном E300, оснащенным 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом, мощностью 241 л.с. и 273 фунт-фут. Он поставляется в стандартной комплектации с макетом RWD, но будет доступна дополнительная опция.

В то время как вышеупомянутый E53 будет запущен в конце года, новый E450 в обоих вариантах RWD и AWD планируется выпустить в продажу осенью этого года, а цены будут объявлены ближе к выходу на рынок.