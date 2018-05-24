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Экстремальный пикап Ford F-150 Raptor получил «умную» подвеску
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Экстремальный пикап Ford F-150 Raptor получил «умную» подвеску 

Motor.ru 2 часа назад
Фото: Motor.ru
Компания Ford оснастила экстремальный пикап F-150 Raptor адаптивной подвеской с электронноуправляемыми амортизаторами Fox Racing, снабженными технологией Live Valve. Она позволяет быстро адаптироваться к дорожным условиям и менять характеристики демпфирования каждой стойки по отдельности.
[Пикапы, которые подготовлены для жесточайшего бездорожья] (https://motor.ru/selector/pikapm.htm)
Для управления подвеской Ford разработал собственные алгоритмы работы. Например, при движении по дороге амортизаторы становятся более жесткими для улучшения управляемости, а в поворотах компьютер зажимает внешние стойки, минимизируя крены. Во внедорожном режиме, наоборот, подвеска становится мягче.
Помимо этого, система адаптации к дорожным условиям способна определять отрыв передних колес от земли и предотвращать удары днищем при приземлении. Также она подстраивается под активную езду, меняя параметры изменения жесткости подвески на более агрессивные.
Несмотря на установку новых стоек и электронных компонентов, геометрические показатели проходимости Ford F-150 Raptor остались без изменений: ход подвески 330,2 миллиметра спереди и 353 миллиметра сзади, угол въезда — 30 градусов.
F-150 Raptor укомплектован 3,5-литровым двигателем V6 семейства EcoBoost, выдающим 380 лошадиных сил и 637 Нм крутящего момента, а также 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.
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