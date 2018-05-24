У маленького родстера Honda S660 появилась «прокачанная» версия

Компания Honda представила серийную особую версию субкомпактной «двухдверки» — Modulo X. Кроме того, марка слегка обновила стандартную модель.

Концепт S660 Modulo X японцы показали в январе этого года в рамках Токийского тюнинг-шоу. Серийный вариант сохранил дизайн прототипа: от стандартного родстера «прокачанная» модель отличается бамперами, наличием светодиодных горизонтальных ДХО и активного спойлера. Решетка радиатора, диски и корпуса наружных зеркал окрашены в черный, съемная крыша выполнена в темно-бордовом цвете. Кроме того, S660 Modulo X получил более жесткие пружины и амортизаторы.

Мотор — такой же, как у стандартного родстера: заднеприводная модель оснащается бензиновым 660-кубовым трехцилиндровым турбодвижком мощностью 64 л.с., который работает в паре с шестиступенчатой «механикой» или вариатором.

Вместе с серийным S660 Modulo X компания Honda представила и обычную обновленную «двухдверку». У стандартного родстера обновок совсем немного: расширена палитра цветов кузова, плюс для модели можно будет заказать мультимедийную систему Gathers с 7-дюймовым сенсорным экраном и навигатором.

Продажи «посвежевшего» Honda S660 стартуют в Японии 25 мая, цена — от 1 980 720 йен, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 1 110 000 рублей по актуальному курсу. S660 Modulo X доберется до местных дилеров в июле, «прокачанная» модель обойдется в 2 850 120 йен — это около 1 597 000 рублей.

Напомним, родстер S660 выпускают с 2015 года. Длина модели равна 3 395 мм, ширина — 1 475 мм, высота — 1 180 мм, колесная база — 2 285 мм. Ожидалось, что «двухдверку» будут продавать и на внешних рынках, однако за пределы Японии она так и не выбралась.

По материалам: www.kolesa.ru