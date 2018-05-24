Ещё
У маленького родстера Honda S660 появилась «прокачанная» версия
Далее:
Читайте также:
Ещё

У маленького родстера Honda S660 появилась «прокачанная» версия 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Компания Honda представила серийную особую версию субкомпактной «двухдверки» — Modulo X. Кроме того, марка слегка обновила стандартную модель.
Концепт S660 Modulo X японцы показали в январе этого года в рамках Токийского тюнинг-шоу. Серийный вариант сохранил дизайн прототипа: от стандартного родстера «прокачанная» модель отличается бамперами, наличием светодиодных горизонтальных ДХО и активного спойлера. Решетка радиатора, диски и корпуса наружных зеркал окрашены в черный, съемная крыша выполнена в темно-бордовом цвете. Кроме того, S660 Modulo X получил более жесткие пружины и амортизаторы.
Мотор — такой же, как у стандартного родстера: заднеприводная модель оснащается бензиновым 660-кубовым трехцилиндровым турбодвижком мощностью 64 л.с., который работает в паре с шестиступенчатой «механикой» или вариатором.
Вместе с серийным S660 Modulo X компания Honda представила и обычную обновленную «двухдверку». У стандартного родстера обновок совсем немного: расширена палитра цветов кузова, плюс для модели можно будет заказать мультимедийную систему Gathers с 7-дюймовым сенсорным экраном и навигатором.
Продажи «посвежевшего» Honda S660 стартуют в Японии 25 мая, цена — от 1 980 720 йен, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 1 110 000 рублей по актуальному курсу. S660 Modulo X доберется до местных дилеров в июле, «прокачанная» модель обойдется в 2 850 120 йен — это около 1 597 000 рублей.
Напомним, родстер S660 выпускают с 2015 года. Длина модели равна 3 395 мм, ширина — 1 475 мм, высота — 1 180 мм, колесная база — 2 285 мм. Ожидалось, что «двухдверку» будут продавать и на внешних рынках, однако за пределы Японии она так и не выбралась.
По материалам: www.kolesa.ru
Карельские вести: последние новости
Новый Kia Ceed для России: подробности Обновлённый Sportage стал первым «мягким» гибридом Kia Обновленный Ford EcoSport поступает в продажу в России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прояснилась ситуация со снижением цен на бензин48
«Родители все решат»: вместо водителя сел пассажир20
Молодые мошенницы вернулись на дороги94
Буян разнёс машину кувалдой
В России начали продавать самый дорогой UAZ Patriot6
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
03:06
Терпеть больше нельзя: правительство взялось за бензин
Бортжурнал Статьи
03:06
Власти вмешались в ситуацию с бензином
Бортжурнал
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП Автоновости
00:40
Началось строительство трассы Симферополь–Евпатория–Мирный
Автоновости
27:33
Гаишников заставили штрафовать своих
Статьи
01:43
У россиян возникнут проблемы с покупкой ОСАГО
Автоновости
00:52
На Кавказе расстроились из-за конца Lada Priora
Автоновости Бортжурнал
00:41
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение