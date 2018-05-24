Citroen построил «ковер самолет» с 230-миллиметровый клиренсом

Компания Citroen представила европейскую версию кроссовера C5 Aircross, который весной прошлого года дебютировал на китайском рынке, но имеет некоторые отличия от своего «собрата» для ЕС . Автомобиль получил очень комфортную подвеску, которую раньше производитель сравнивал с «ковром самолетом», 230-миллиметровый клиренс, 30 вариантов оформления экстерьера и защитные мягкие накладки Airbump в нижней части передних дверей.

Габаритная длина кроссовера составляет 4,5 метра, ширина — 1,84 метра, высота — 1,67 метра, а размер колесной базы достигает 2,73 метра. Объем багажника равен 580-720 литрам (в зависимости от регулировки задних сидений по длине и углу наклона спинки) при поднятых креслах, а при сложенных — 1630 литров. Как утверждают в компании, это самое большое «грузовое» отделение в сегменте.

Кроссовер Citroen C5 Aircross построен на платформе EMP2, которая уже используется, например, для Peugeot 3008. На этой модели используется новая подвеска с «прогрессивными гидравлическими подушками», которая пришла на смену «классической» гидропневматике Hydractive.

В такой подвеске используются два гидравлических ограничителя на ходе сжатия и отбоя, установленные в двухтрубных амортизаторах, которые позволяют избежать пробоев. На крупных ямах гидравлический стопор не допускает удара в конце хода штока, плавно замедляя его перемещение, рассеивая энергию. Благодаря этому отсутствует резкая остановка в конце хода и резкий отскок обратно.

При сжатии и незначительном ходе отбоя необходимости использования гидравлических ограничителей нет, однако их наличие позволило инженерам расширить диапазон вертикальных перемещений кузова. Это, как говорят в «Ситроене», создает «эффект полета на ковре-самолете», придавая ощущение «парения» над дорогой.

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Кроссовер также оснащен многослойными передними стеклами для лучшей шумоизоляции, сиденьями с функцией массажа, регулируемыми задними креслами (150 миллиметров по длине; пять положений спинок в диапазоне 19-26,5 градуса), панорамной крышей размером 1,12 на 8,4 метра, адаптивным криузом, автопарковщиком, круговым видеообзором, встроенной в корпус зеркала заднего вида full HD камерой с Wi-Fi и памятью на 16 гигабайт. Она может использоваться как видеорегистратор или фотоаппарат. Снимки сразу можно пересылать по электронной почте или выкладывать в социальные сети.

Новинка будет доступна с двумя бензиновыми моторами, выдающими 130 и 180 сил, а также дизелями такой же мощности. Моторы работают в паре с «механикой» или восьмиступенчатым «автоматом» Aisin.

Собирать С5 Aircross будут на французском заводе в Ренн-ла-Жанэ.