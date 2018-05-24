BMW разработала Personal Mover Concept для сотрудников своих заводов

Работникам на автомобильных заводах иногда приходится преодолевать достаточно большие расстояния, чтобы выполнить ту или иную задачу. Например, по словам BMW , некоторые сотрудники компании проходят в день до 12 километров, зачастую перевозя при этом какие-либо детали. Теперь же немецкий автопроизводитель решил повысить мобильность на рабочем месте и разработал для работников транспортное средство, похожее на сегвей, сообщает портал New Atlas.

Разработка на данный момент является концептом и называется Personal Mover Concept. Она представляет собой пятиколесную электрическую машину для одного человека. На ее платформу — 60 на 80 сантиметров — работник может также поместить какие-либо объекты и материалы для перевозки.

Вся электроника, как сообщается, встроена в рулевую стойку концепта, составляющую в высоту 110 сантиметров. Машина оснащена технологией рекуперативного торможения, которая, по словам BMW, работает схожим образом с таковой у BMW i3 . Запас хода концепта равен 20-30 километрам. Максимальная скорость Personal Mover Concept составляет до 25 километров в час, однако на заводе BMW передвигаться разрешено со скоростью не выше 12 км/ч. Машина также оборудована специальными светодиодами и клаксоном.

Всего, как отмечается, BMW построила пока пять прототипов Personal Mover Concept; ожидается, что для начала они будут использоваться в исследовательском центре FIZ (BMW Research and Innovation Center) в Мюнхене, Германия. Хотя BMW представляет, что эти машины будут применяться в ее предприятиях по всему миру, возможно также, что они найдут и более широкое применение — в аэропортах, выставочных или торговых центрах.