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BMW разработала Personal Mover Concept для сотрудников своих заводов
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BMW разработала Personal Mover Concept для сотрудников своих заводов 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Работникам на автомобильных заводах иногда приходится преодолевать достаточно большие расстояния, чтобы выполнить ту или иную задачу. Например, по словам BMW, некоторые сотрудники компании проходят в день до 12 километров, зачастую перевозя при этом какие-либо детали. Теперь же немецкий автопроизводитель решил повысить мобильность на рабочем месте и разработал для работников транспортное средство, похожее на сегвей, сообщает портал New Atlas.
Разработка на данный момент является концептом и называется Personal Mover Concept. Она представляет собой пятиколесную электрическую машину для одного человека. На ее платформу — 60 на 80 сантиметров — работник может также поместить какие-либо объекты и материалы для перевозки.
Вся электроника, как сообщается, встроена в рулевую стойку концепта, составляющую в высоту 110 сантиметров. Машина оснащена технологией рекуперативного торможения, которая, по словам BMW, работает схожим образом с таковой у BMW i3. Запас хода концепта равен 20-30 километрам. Максимальная скорость Personal Mover Concept составляет до 25 километров в час, однако на заводе BMW передвигаться разрешено со скоростью не выше 12 км/ч. Машина также оборудована специальными светодиодами и клаксоном.
Всего, как отмечается, BMW построила пока пять прототипов Personal Mover Concept; ожидается, что для начала они будут использоваться в исследовательском центре FIZ (BMW Research and Innovation Center) в Мюнхене, Германия. Хотя BMW представляет, что эти машины будут применяться в ее предприятиях по всему миру, возможно также, что они найдут и более широкое применение — в аэропортах, выставочных или торговых центрах.
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