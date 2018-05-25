Онлайн платформа Renault успешно реализовала 20 тысяч автомобилей

В июне 2016 года компания Renault получила разрешение на открытие первой платформы, которая позволяет потребителям оформлять покупку автомобиля и других расходных материалов онлайн.

Можно считать работу «Онлайн-шоурума» успешной, ведь за небольшой срок ему удалось реализовать около двадцати тысяч автомобилей.

Более того, с каждым днём функционал сайта растёт, теперь можно дистанционно посмотреть презентацию нового автомобиля, возможно поставить бронь на комплектацию и даже оплатить часть суммы через интернет. С прошлого года появилась строка «Оформление кредита», то есть каждый может оформить заявку на получение кредита, где человеку придёт оповещение об ответе банка, а также обо всех подробностях кредитования.

Наибольшей популярностью среди потребителей пользуются автомобили Duster, Renault Kaptur

Уже в составе «Рено-России» насчитывается более 124 дилерских центров.

Забрать свой заказ возможно у одного из дилерских центров вашего города.

У руководителей платформы грандиозные планы по подключению к проекту ещё больше дилеров Renault.