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Онлайн платформа Renault успешно реализовала 20 тысяч автомобилей
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Онлайн платформа Renault успешно реализовала 20 тысяч автомобилей 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
В июне 2016 года компания Renault получила разрешение на открытие первой платформы, которая позволяет потребителям оформлять покупку автомобиля и других расходных материалов онлайн.
Можно считать работу «Онлайн-шоурума» успешной, ведь за небольшой срок ему удалось реализовать около двадцати тысяч автомобилей.
Более того, с каждым днём функционал сайта растёт, теперь можно дистанционно посмотреть презентацию нового автомобиля, возможно поставить бронь на комплектацию и даже оплатить часть суммы через интернет. С прошлого года появилась строка «Оформление кредита», то есть каждый может оформить заявку на получение кредита, где человеку придёт оповещение об ответе банка, а также обо всех подробностях кредитования.
Наибольшей популярностью среди потребителей пользуются автомобили Duster, Renault Kaptur.
Уже в составе «Рено-России» насчитывается более 124 дилерских центров.
Забрать свой заказ возможно у одного из дилерских центров вашего города.
У руководителей платформы грандиозные планы по подключению к проекту ещё больше дилеров Renault.
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