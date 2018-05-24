В онлайн-шоуруме Renault Россия продан юбилейный 20 000-й автомобиль

Первая в России платформа интернет-продаж новых автомобилей уже реализовала 2 тысячи машин.

Проект компании Renault Россия «Онлайн-шоурум» стал лауреатом конкурса сфере рекламы Effie Awards Russia 2018 в номинации «Транспорт и логистика». Площадка, начавшая работу в июне 2016 года, предлагает весь модельный ряд французского производителя. В онлайн-шоуруме клиенты могут посмотреть презентацию автомобиля, получить информацию, забронировать определенную комплектацию и внести предоплату через интернет. Также с 2017 года можно дистанционно оформить кредит.

В декабре 2017 года таким образом было продано 10 тысяч автомобилей, и вот теперь — всего за полгода, реализовано еще столько же и достигнута отметка в 20 000.

Наибольшим спросом у клиентов пользуются кроссоверы: 39% продаж приходится на Duster, 36% — на Renault Kaptur

Сегодня к онлайн-шоуруму «Рено-Россия» подключено более 124 официальных дилерских центров в 85 городах страны, у которых можно забрать свою покупку, сделанную через Интернет. В перспективе — включение в проект всех дилеров Renault в России.