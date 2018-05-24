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Маск сообщил дату премьеры маленького кроссовера Tesla
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Маск сообщил дату премьеры маленького кроссовера Tesla 

Motor.ru 41 минуту назад
Фото: Motor.ru
Руководитель компании Tesla Илон Маск назвал предполагаемую дату дебюта новой модели — 15 марта следующего года. Об этом топ-менеджер написал в своем твиттере, отвечая на вопрос одного из подписчиков.
По словам Маска, премьера новой модели — Model Y — может состояться в любой промежуток между концом текущего года и серединой следующего. Однако он выбрал именно 15 марта, поскольку ему нравится идея провести премьеру автомобиля на «Мартовские иды».
[Слезы Маска: что ломается в Tesla? С какими дефектами сталкиваются покупатели автомобилей Tesla] (https://motor.ru/lab/tesladefects.htm)
Как сообщалось ранее, Tesla Model Y будет представлять собой компактный кроссовер, оснащенный поднимающиеся вверх двери типа «крыло сокола», которые также используются на Model X. Кроме того, в оснащение войдет система автопилота нового поколения, работающая с помощью компьютера, чья производительность в 40 раз превысит нынешнюю версию.
Среди будущих новинок «Теслы» также значится грузовик, который уже проходит испытания на дорогах общего пользования, и возрожденный спорткар Roadster, способный набирать «сотню» за 1,9 секунды. Первая из этих машин появится в 2019 году, а вторая — в 2020-м.
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