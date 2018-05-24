Калининград планирует в этом году подписать соглашение по заводу BMW

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — ПРАЙМ. Калининградские власти рассчитывают подписать соглашение с немецким концерном BMW о строительстве предприятия на территории региона до конца этого года, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.

"Надеюсь, что сможем подписаться к ИНОПРОМу, если нет, то в этом году как минимум нам надо подписывать, потому что в противном случае это может серьезно повлиять на сроки реализации этого проекта. Но настрой как у нас, так и у министерства промышленности и торговли , и у наших коллег из Германии хороший, мы часто бываем друг у друга с деловыми визитами, надеюсь, мы сможем завершить предварительную «игру в переговоры» и уже сесть за стол с точки зрения проектирования объекта и строительства", — сказал Алиханов.

Ранее планировалось подписать соглашение в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит в эти дни в Северной столице. Промышленная выставка ИННОПРОМ-2018 состоится в июле.

По словам Алиханова, BMW и Минпромторг нашли понимание по целому набору обязательств, которые готова взять на себя компания BMW по производству, в том числе, новых моделей, которые пока не производятся, и по экспортным обязательствам — о том, что они готовы экспортировать часть своей продукции, произведенной на калининградской площадке.

"Конечно, существенные обещания и обязательства Российской Федерации относительно того, что мы предоставляем, как регион, так и федерация для того, чтобы этот проект был экономически успешным, целесообразным. Пока деталей раскрывать не буду. Переговоры уже закончены, мы сейчас работаем над тем, чтобы подготовить формальные процедуры. Это межведомственная рабочая группа, в которую входят не только специалисты Минпрома, но и Минэк, Минфин ФАС , другие ведомства", — добавил Алиханов.

BMW с 1999 года и по текущий момент собирает некоторые модели на площадке калининградского «Автотора». Переговоры о заводе в формате совместного производства стороны вели с 2012 года, но из-за экономического кризиса, разразившегося в конце 2014 года, и последовавшего за ним падения продаж автомобилей были приостановлены. На рубеже 2016-2017 годов они вернулись в активную стадию, и «Автотор» надеялся уже в 2017 году подписать соглашение о строительстве на своей площадке завода по производству автомобилей BMW.