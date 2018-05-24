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Как доставляют суперкар Ford GT покупателю
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Как доставляют суперкар Ford GT покупателю 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Счастливый владелец новенького суперкара Ford GT снял процесс доставки долгожданного авто к порогу своего дома.
Выяснилось, что компания не просто привозит суперкар домой к клиенту на роскошном, сверкающем хромом грузовике, но еще и посылает с каждой машиной консультанта, который показывает и рассказывает достоинства автомобиля.
Стоит отметить, что консультант произвел очень приятное впечатление: его явно переполняют знание как об автомобиле, так и обо всех связанных с доставкой и эксплуатацией нюансов. Он тут же на месте показал несколько «фишек» GT — например, переключение режимов подвески, в результате чего спорткар либо почти ложится дном на асфальт и воинственно топорщит спойлер, либо увеличивает клиренс.
Ford GT в настоящий момент обойдется покупателю примерно в $500 000. Забавно, но при этом можно сделать отдельную раскраску в виде двух продольных полос по кузову за $10 000, но многие куда более дорогие и ценные опции типа встроенных мультимедийных систем входят в базовую комплектацию.
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