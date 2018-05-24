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Продукцию кожевенного завода из Брянска будут поставлять компаниям Porsche, BMW, Mercedes
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Продукцию кожевенного завода из Брянска будут поставлять компаниям Porsche, BMW, Mercedes 

ТАСС 2 часа назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Продукцию кожевенного завода компании «Мираторг», который осенью 2018 года введут в эксплуатацию в Брянской области, будут поставлять для отделки салонов автомобилей таким производителям, как Porsche, BMW, Mercedes. Об этом ТАСС сообщил губернатор региона Александр Богомаз на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"На кожевенном заводе, который строит «Мироторг», будут применяться лучшие технологии и оборудование со всего мира. Первая продукция — выделанные шкуры крупного рогатого скота — будет поставлена на внешний и внутренний рынки осенью 2018 года. Главными потребителями станут такие автогиганты, как Porsche, BMW, Mercedes, а также автомобильный кластер в Калужской области", — сказал Богомаз.
По его словам, прогнозируется, что выделанной в Брянской области кожей заинтересуются зарубежные авиастроители для отделки салонов лайнеров, предприятия обувной промышленности и производители кожгалантереи.
Как сообщалось ранее, инвестиционное соглашение о строительстве кожевенного предприятия было заключено между правительством региона и агрохолдингом «Мираторг» на Российском инвестиционном форуме в Сочи в феврале 2018 года. Объем инвестиций превысит 3,4 млрд рублей. Завод будет ежемесячно перерабатывать 1,5 тыс. т кожевенного сырья, из которого планируется производить около 175 тыс. кв. м кожевенного полуфабриката. На предприятии откроют более 200 рабочих мест.
ПМЭФ проходит с 24 по 26 мая. Мероприятия форума объединены девизом «Создавая экономику доверия». ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, ТАСС является оператором зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.
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