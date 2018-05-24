Продукцию кожевенного завода из Брянска будут поставлять компаниям Porsche, BMW, Mercedes

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. / ТАСС /. Продукцию кожевенного завода компании «Мираторг» , который осенью 2018 года введут в эксплуатацию в Брянской области, будут поставлять для отделки салонов автомобилей таким производителям, как Porsche BMW , Mercedes. Об этом ТАСС сообщил губернатор региона Александр Богомаз на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"На кожевенном заводе, который строит «Мироторг», будут применяться лучшие технологии и оборудование со всего мира. Первая продукция — выделанные шкуры крупного рогатого скота — будет поставлена на внешний и внутренний рынки осенью 2018 года. Главными потребителями станут такие автогиганты, как Porsche, BMW, Mercedes, а также автомобильный кластер в Калужской области", — сказал Богомаз.

По его словам, прогнозируется, что выделанной в Брянской области кожей заинтересуются зарубежные авиастроители для отделки салонов лайнеров, предприятия обувной промышленности и производители кожгалантереи.

Как сообщалось ранее, инвестиционное соглашение о строительстве кожевенного предприятия было заключено между правительством региона и агрохолдингом «Мираторг» на Российском инвестиционном форуме в Сочи в феврале 2018 года. Объем инвестиций превысит 3,4 млрд рублей. Завод будет ежемесячно перерабатывать 1,5 тыс. т кожевенного сырья, из которого планируется производить около 175 тыс. кв. м кожевенного полуфабриката. На предприятии откроют более 200 рабочих мест.

ПМЭФ проходит с 24 по 26 мая. Мероприятия форума объединены девизом «Создавая экономику доверия». ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, ТАСС является оператором зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.