Volkswagen планирует собирать в Калужской области новые модели автомобилей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. / ТАСС /. Автоконцерн Volkswagen планирует наладить производство новых моделей автомобилей на территории автомобильного кластера в Калужской области. Об этом сообщил в четверг ТАСС губернатор региона Анатолий Артамонов на полях Петербургского международного экономического форума.

"В автомобилестроении будут новинки, будут поставлены хорошие модели. «Фольксваген» презентует очень интересную модель, не имею право говорить, какую. Она (находится) в наиболее востребованном на сегодняшний день секторе", — сказал Артамонов.

Артамонов добавил, что планы по выпуску автомобилей в Калужской области имеет и Volvo , так как «они сегодня не успевают обеспечивать заявки внутреннего рынка».

Калужский автокластер работает с 2007 года, в нем выпускается около 10% всех производимых в России автомобилей. Якорными предприятиями автопрома региона являются концерны Volkswagen, Mitsubishi Motors и PSA Peugeot Citroen и Volvo. В кластере состоят около 30 предприятий по выпуску автокомпонентов.

ПМЭФ проходит с 24 по 26 мая. Мероприятия форума объединены девизом «Создавая экономику доверия». ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост— агентством ПМЭФ. Кроме того, ТАСС является оператором зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.