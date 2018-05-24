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Volkswagen планирует собирать в Калужской области новые модели автомобилей
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Volkswagen планирует собирать в Калужской области новые модели автомобилей 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Автоконцерн Volkswagen планирует наладить производство новых моделей автомобилей на территории автомобильного кластера в Калужской области. Об этом сообщил в четверг ТАСС губернатор региона Анатолий Артамонов на полях Петербургского международного экономического форума.
"В автомобилестроении будут новинки, будут поставлены хорошие модели. «Фольксваген» презентует очень интересную модель, не имею право говорить, какую. Она (находится) в наиболее востребованном на сегодняшний день секторе", — сказал Артамонов.
Он добавил, что Peugeot и Citroen также будут выпускать коммерческие автомобили и микроавтобусы в Калужской области, а Mitsubishi уже «вышли с очень удачной моделью Mitsubishi Pajero Sport». «Но ее будут выпускать не в этом году», — отметил губернатор.
Артамонов добавил, что планы по выпуску автомобилей в Калужской области имеет и Volvo, так как «они сегодня не успевают обеспечивать заявки внутреннего рынка».
Калужский автокластер работает с 2007 года, в нем выпускается около 10% всех производимых в России автомобилей. Якорными предприятиями автопрома региона являются концерны Volkswagen, Mitsubishi Motors и PSA Peugeot Citroen и Volvo. В кластере состоят около 30 предприятий по выпуску автокомпонентов.
ПМЭФ проходит с 24 по 26 мая. Мероприятия форума объединены девизом «Создавая экономику доверия». ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост— агентством ПМЭФ. Кроме того, ТАСС является оператором зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.
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