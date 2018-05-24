За что мы любили «Ладу Приору»

22 мая 2018 года АвтоВАЗ обнародовал трагическое известие — летом прекратится сборка Lada Priora. Кавказ взгрустнул, а мы вспоминаем о ярких страницах и интересных особенностях популярнейшей модели.

Priora — это эволюция «десятки», что известно даже ученикам начальной школы. Но знаете ли вы, что в процессе превращения в конструкцию было внесено порядка тысячи изменений, дабы выжать из автомобиля максимум и сделать его сколько-нибудь современным?

Ее выбирали россияне

Самым удачным годом для сбыта «Приоры» стал 2011-ый — тогда дилеры реализовали 138 697 автомобилей. В последние годы другие тольяттинские модели перевели на себя внимание аудитории и спрос неуклонно снижался. Дна он достиг в 2017-м — продано 15 002 экземпляра.

Lada Priora зажигала на треке

Она выступала в гонках и не только в светофорных, но и в настоящих профессиональных! Для первенства WTCC был подготовлен седан со старым, заслуженным и надежным двигателем Opel C20XE объемом 2,0 л. Агрегат родом из девяностых годов с 16-клапанной головкой блока цилиндров довели примерно до 280 л.с. Коробка передач шестиступенчатая кулачковая секвентальная Hewland. На гоночной Priora выступал британский пилот Джеймс Томпсон , в дальнейшем пересевший на Granta WTCC и Vesta WTCC.

У нее была молодежная версия

Была также и условно спортивная версия для молодежной аудитории — Priora Coupe, а по факту трехдверный хэтчбек, для которого, по мере превращения из пятидверки, было разработано более 150 оригинальных деталей и узлов. Автомобиль выпускался малыми тиражами и имел довольно богатую базовую комплектацию, включавшую в себя электростеклоподъемники, кондиционер, парктроник, ABS, фронтальные полушки безопасности. В 2013 году Coupe модернизировали и добавили многозначительное слово Sport в название. За пять лет было выпущено порядка 2,5 тысяч «купе».

Она давала жару!

Конечно, нельзя не вспомнить тюнинговую Priora TMS, прошедшую через ряд значительных инженерных доработок. Мощность ее 1,6-литрового 16-клапанника увеличена с 98 до 122 л.с., а крутящий момент — до 160 Нм. Изменены передаточные числа в коробке, а так называемая «короткая» рулевая рейка, которая не ставилась на машины с кондиционером, совмещена с электроусилителем. Модифицированы тормоза. В итоге автомобиль получился заметно более динамичнее серийного, способный на эффективное замедление и приятный в управлении.

О ней слагали песни

Знаменитой фразой «чем выше горы, тем ниже приоры» автомобиль обязан рэп-исполнителю Тимати и песне «Лада седан». «Городская жизнь — вокруг одни заборы. А я родился там, где одни просторы. Заведу мотор, опущу рессоры. Чем выше горы, тем ниже приоры». И ведь Тимати не преувеличивает — на опущенной до земли Lada обычно стоят кавказские номера.

Она стала тюнинг-королевой

Каждая уважающая себя Priora мечтает стать… «Эволюшеном». Перед вами уникальная Lada из Махачкалы, построенная на базе спортседана Mitsubishi Lancer Evolution V. Создатель проекта, уставший от своей прошлой турбонаддувной Priora, которая постоянно буксовала на разгоне, установил легендерную «турбочетверку» объемом 2,0 л мощностью 280 л.с., пятиступенчатую механическую коробку передач и, что особенно важно, полноприводную трансмиссию. Цена вопроса — 1 млн рублей!

Ее массовости апплодировали стоя

Юбилейная, 900-тысячная Priora была выпущена 26 мая 2015 года. То был седан черного цвета с роботизированной коробкой передач, климат-контролем, мультимедийной системой, АБС и полушками безопасности. Кстати, не стоит думать, что это событие прошло незамеченным для самих заводчан. На торжественной церемонии присутствовали работники главного конвейера, а вице-президент по производству автомобилей Николая Строков тогда заявил: «Priora — одна из самых удачных моделей Lada. Более того — это лидер по темпам улучшения качества. За прошедший год нам удалось в 2,5 раза повысить качество Lada Priora. Об этом свидетельствует статистика обращений по гарантии, число которых в последний год значительно сократилось».

Она первой подружилась с «роботом»

Для тольяттинской марки Priora действительно стала первой в некоторых вопросах. Она первой получила роботизированную коробку передач АМТ, первой получила подушку безопасности водителя в стандартной комплектации и первой прошла международные тесты на безопасность пешехода.

Она держала удар

Priora — не такой уж и «картонный домик»! В вопросах пассивной безопасности она заметно продвинулась вперед. Особенно это стало заметно после модернизации 2008 года, при которой в исполнении «Люкс» появилась стандартная подушка безопасности водителя, а также передние ремни безопасности с механизмом предварительного натяжения и ограничения усилия. На предприятии тогда выступили с заявлением, что автомобиль способен получить 4 звезды по итогам краш-тестов Euro NCAP.