Tesla представит новый кроссовер весной 2019 года

Американский производитель представит маленький электрический «паркетник» приблизительно через 10 месяцев. Глава Tesla продолжает использовать свой твиттер-аккаунт в качестве основного источника новостей компании. В одном из последних постов Илон Маск сообщил, отвечая на вопрос подписчика, что новая модель дебютирует, предположительно, 15 марта 2019 года.

March 15 — Elon Musk (@elonmusk) 24 мая 2018 г.

I can't tell if you're serious or not. That seems…oddly specific, especially being 10 months from now. — Ryan McCaffrey (@DMC_Ryan) 24 мая 2018 г.

Маск отметил, что кроссовер Model Y может дебютировать в период от конца текущего года и середины следующего. Дата 15 марта была выбрана из-за понравившейся Маску идеи представить новинку в середине марта. Уже известно, что Tesla Model Y будет компактным кроссовером, у которого будут поднимающиеся вертикально вверх двери типа «крылья сокола» по аналогии с Model X. Еще одной особенностью будущей новинки станет автопилот новой генерации под управлением компьютера, мощность которого превосходит текущий вариант в 40 раз.

Напомним, на днях Tesla раскрыла характеристики и цены двухмоторной модификации Model 3. Она будет предлагаться в двух версиях — Dual Motor AWD и Performance. Последняя, предположительно, будет конкурировать с заряженным седаном BMW M3. Ранее портал «Карельские Вести» сообщал, что несмотря на тот факт, что автопилот Tesla является одним из самых продвинутых на сегодняшний день, он регулярно становится фигурантом смертельных ДТП.

По материалам: www.kolesa.ru