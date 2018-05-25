Новый Audi A6 Allroad: первые изображения

Относительно недавно немецкая премиальная марка Audi официально представила седан A6 нового поколения. В свою очередь, свободные художники и независимые дизайнеры продолжают выкладывать в интернет своё видение того, как могут выглядеть более практичные версии новинки.

На этот раз в сети появились первые изображения «проходимого сарая» Audi A6 Allroad новой генерации, выполненные человеком, под именем Tobias Buttner. По мнению автора картинок, конкурент Mercedes E-Class All-Terrain нового поколения будет выглядеть именно так.

Как видно на изображении, новый универсал повышенной проходимости Audi A6 Allroad принимает множество стилистических решений от обычного седана, но получает традиционный обвес кузова и увеличенный дорожный просвет, благодаря которому может «покорять бездорожье».

В настоящее время предполагается, что «сарай» Audi A6 Allroad нового поколения получит пневматическую подвеску, благодаря которой будет изменяться клиренс автомобиля. Напомним, дорожный просвет универсала Audi A6 Allroad актуальной генерации на 35 мм выше, чем у обычной модели. Помимо этого на низких скоростях автомобиль может подняться ещё на 10 мм.

Какие двигатели получит новый Audi A6 Allroad, пока неизвестно. Можно предположить, что для машины будет доступен силовой агрегат 3.0 TFSI (340 л.с.), а также двигатель 3.0 TDI (286 л.с.). В роли трансмиссии может выступить коробка Tiptronic или S-Tronic.

К сожалению, ожидать скорой премьеры универсала повышенной проходимости Audi A6 Allroad нового поколения не стоит. Напомним, что немецкая компания только готовится к старту продаж седана Audi A6 новой генерации.