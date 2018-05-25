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Кожей брянских бурёнок обеспечат Porsche, BMW и Mercedes
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Кожей брянских бурёнок обеспечат Porsche, BMW и Mercedes 

Quto.ru 37 минут назад
Фото: Quto.ru
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о возможных поставках продукции с местного кожевенного завода на конвейеры Porsche, BMW и Mercedes. Об этом информирует ТАСС.
О перспективах партнёрства между брянским кожевенным заводом компании «Мираторг» и люксовыми немецкими автомобильными брендами Александр Богомаз рассказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«На кожевенном заводе, который строит «Мираторг», будут применяться лучшие технологии и оборудование со всего мира. Первая продукция — выделанные шкуры крупного рогатого скота — будет поставлена на внешний и внутренний рынки осенью 2018 года. Главными потребителями станут такие автогиганты, как Porsche, BMW, Mercedes, а также автомобильный кластер в Калужской области», — пояснил Богомаз.
14 секретов безопасной езды за городом.
Подробностей о контрактах на поставки глава региона не раскрыл, однако выразил уверенность, что выделанной в Брянской области кожей заинтересуются зарубежные авиастроители, предприятия обувной промышленности и производители кожгалантереи.
Инвестиционное соглашение о строительстве предприятия было заключено между правительством региона и агрохолдингом «Мираторг» на Российском инвестиционном форуме в Сочи в феврале 2018 года. Объём инвестиций превысит 3,4 млрд рублей. Завод будет ежемесячно перерабатывать 1,5 тыс. тонн кожевенного сырья. В общей сложности будет создано около 200 рабочих мест.
Почему кожаный салон — больше не атрибут роскоши. Читайте статью на QutoЧитайте также:Volkswagen готовится к запуску нового кроссовера на заводе в КалугеИлон Маск анонсировал дату премьеры компактного кроссовера Model Y Раскрыты сроки нового мощного подорожания топлива
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