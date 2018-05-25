Пикап GMC Sierra 1500 SLE Double Cab попал в Сеть практически без камуфляжа

В Сети появились изображения грузовика GMC Sierra 1500 SLE Double Cab практически без камуфляжа, что позволяет более подробно рассмотреть его корпус.

Единственным замаскированным местом на модели осталась небольшая секция на переднем крыле, скрывающая значок трансмиссии.

В остальном на GMC Sierra 1500 SLE в версии Double Cab можно увидеть менее декоративную решетку радиатора, чем на моделях Denali и AT4.

Этот испытательный мул получил простой хромированный задний бампер с одним выхлопом и колеса с меньшим, чем 22 дюйма диаметром.

Корпус представляет собой четырехдверный пикап, однако сзади он укорочен при более широком варианте кабины.

При запуске Sierra 1500 будет доступен, по крайней мере, с двумя двигателями: 5-литровым V8 производительностью 355 лошадиных сил и 519 Нм крутящего момента, а также 6,2-литровым V8 мощностью 420 л.с. и 624 Нм.