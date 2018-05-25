Ещё
Пикап GMC Sierra 1500 SLE Double Cab попал в Сеть практически без камуфляжа
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пикап GMC Sierra 1500 SLE Double Cab попал в Сеть практически без камуфляжа 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
В Сети появились изображения грузовика GMC Sierra 1500 SLE Double Cab практически без камуфляжа, что позволяет более подробно рассмотреть его корпус.
Единственным замаскированным местом на модели осталась небольшая секция на переднем крыле, скрывающая значок трансмиссии.
В остальном на GMC Sierra 1500 SLE в версии Double Cab можно увидеть менее декоративную решетку радиатора, чем на моделях Denali и AT4.
Этот испытательный мул получил простой хромированный задний бампер с одним выхлопом и колеса с меньшим, чем 22 дюйма диаметром.
Корпус представляет собой четырехдверный пикап, однако сзади он укорочен при более широком варианте кабины.
При запуске Sierra 1500 будет доступен, по крайней мере, с двумя двигателями: 5-литровым V8 производительностью 355 лошадиных сил и 519 Нм крутящего момента, а также 6,2-литровым V8 мощностью 420 л.с. и 624 Нм.
Впоследствии вариант 3.0-литрового турбодизеля inline-six станет опцией, и есть вероятность, что новый 2,6-литровый четырехцилиндровый двигатель Chevrolet Silverado с турбонаддувом мощностью 310 л.с. (231 кВт) и 472 Нм тоже станет доступен.
Car.ru: последние новости
Разработчики Nissan придумали “умные” шины BMW приоткрывает завесу над новым X5 Онлайн платформа Renault успешно реализовала 20 тысяч автомобилей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Молодые мошенницы вернулись на дороги94
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП29
Еще один документ может подорожать108
Самые безопасные премиальные кроссоверы 2018 года
BMW в Калиниграде: новый завод, новые модели?
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
03:06
Терпеть больше нельзя: правительство взялось за бензин
Бортжурнал Статьи
03:06
Власти вмешались в ситуацию с бензином
Бортжурнал
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП Автоновости
00:40
Началось строительство трассы Симферополь–Евпатория–Мирный
Автоновости
27:33
Гаишников заставили штрафовать своих
Статьи
01:43
У россиян возникнут проблемы с покупкой ОСАГО
Автоновости
00:52
На Кавказе расстроились из-за конца Lada Priora
Автоновости Бортжурнал
00:41
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение