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Автоэксперты назвали самые доступные кабриолеты России
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Автоэксперты назвали самые доступные кабриолеты России 

PNZdrive 2 часа назад
Фото: PNZdrive
Цена на самый доступный кабриолет в России начинается от 1,3 млн рублей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на экспертов сайта «Цена-авто». Внимательно изучив, какие варианты кабриолетов предлагаются на российском авторынке, специалисты составили рейтинг самых доступных моделей. В список вошли 11 моделей родстеров и кабриолетов стоимостью до 10 млн рублей.
Самым доступным по цене оказался немецкий «Smart ForTwo Cabrio» стоимостью от 1 360 тыс. рублей. За эту цену покупателям предлагается двухместный автомобиль с двигателем 0,9 л. (90 л.с.) и автоматической трансмиссией. «Серебро» рейтинга получает английский MINI Cabrio в комплектации Cooper S с двигателем 1,6 л. (192 л.с.) и МКП. Ценник на модель начинается от 2 125 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров BMW 4 Series Cabrio с 2-литровым 190-сильным дизельным двигателем и «автоматом». Он обойдется российским автомобилистам 2 930 тысяч рублей.
Далее следуют заднеприводный родстер Mercedes-Benz SLC 200 с 2-литровым двигателем (184 л.с.) и автоматической коробкой передач по цене 3 100 тысяч рублей и Mercedes-Benz С-Klasse cabrio в комплектации С 180 за 3 430 тысяч рублей. Шестая строчка рейтинга достается Porsche 718 Boxter с ценником 4 016 тысяч рублей. Строчкой ниже расположился еще один открытый автомобиль от Mercedes-Benz — кабриолет Е-Klasse в комплектации E300 Avantgarde (от 4 450 тысяч рублей).
В списке также значатся Jaguar F-Type (5 407 тыс. рублей), Porsche 911 cabrio (7 001 тыс. рублей) и Mercedes-Benz SL-Klasse cabrio (7 100 тыс. рублей) и Mercedes-Benz AMG GT (9 200 тыс. рублей).
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