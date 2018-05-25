Автоэксперты назвали самые доступные кабриолеты России

Цена на самый доступный кабриолет в России начинается от 1,3 млн рублей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на экспертов сайта «Цена-авто». Внимательно изучив, какие варианты кабриолетов предлагаются на российском авторынке, специалисты составили рейтинг самых доступных моделей. В список вошли 11 моделей родстеров и кабриолетов стоимостью до 10 млн рублей.

Самым доступным по цене оказался немецкий « Smart ForTwo Cabrio» стоимостью от 1 360 тыс. рублей. За эту цену покупателям предлагается двухместный автомобиль с двигателем 0,9 л. (90 л.с.) и автоматической трансмиссией. «Серебро» рейтинга получает английский MINI Cabrio в комплектации Cooper S с двигателем 1,6 л. (192 л.с.) и МКП. Ценник на модель начинается от 2 125 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров BMW 4 Series Cabrio с 2-литровым 190-сильным дизельным двигателем и «автоматом». Он обойдется российским автомобилистам 2 930 тысяч рублей.