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У нового Peugeot 508 будет «растянутая» версия
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У нового Peugeot 508 будет «растянутая» версия 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Удлиненный вариант «пятьсот восьмого» будут продавать в Китае. В этой стране модель нового поколения появится в следующем году.
Мировая премьера «старосветской» версии Peugeot 508 второй генерации состоялась на Женевском автосалоне в марте этого года. Модель построена на платформе EMP2, со сменой поколений европейский «пятьсот восьмой» превратился из седана в лифтбек с безрамочными боковыми дверями. В Старом свете продажи новинки стартуют осенью 2018-го, а в следующем году модель доберется до Китая, причем «их» версия будет отличаться от европейской.
Как сообщают китайские СМИ, для Поднебесной колесную базу нового Peugeot 508 увеличат до 2 850 мм, также могут вырасти длина и ширина. Кроме того, «поднебесный» вариант может лишиться безрамочных дверей и даже превратиться обратно в седан. Отметим, подобные метаморфозы для Китая не редкость: например, Skoda Rapid там продают в четырехдверном кузове.
Длина предназначенного для Европы нового Peugeot 508 равна 4 750 мм, что на 80 мм меньше по сравнению с предшественником. Ширина модели второй генерации составляет 1 859 мм (+31 мм), высота — 1 403 мм (-53 мм), колесная база — 2 793 мм (-24 мм).
На фото: новый Peugeot 508, версия для Европы
В Старом свете лифтбек сначала предложат с бензиновой «турбочетверкой» 1.6 PureTech мощностью 180 или 225 л.с. (самый мощный вариант предусмотрен только для «оспортивленной» версии GT), а также с дизелями 1.5 BlueHDi (130 л.с.) и 2.0 BlueHDi (160 или 180 л.с.). Все двигатели сочетаются с новым восьмиступенчатым «автоматом» и лишь для базового дизельного мотора еще предусмотрена шестиступенчатая «механика». В следующем году на европейский рынок выйдет гибридная модификация, но подробности о ней компания пока не раскрыла.
По предварительным данным, китайцам новый Peugeot 508 будет доступен с только с бензиновым мотором 1.6 PureTech. Седан первой генерации (его габариты почти совпадают с первым европейским Peugeot 508) там можно купить с бензиновыми двигателями 1.6 и 1.8 с отдачей в 167 и 204 л.с. соответственно.
На фото: новый Peugeot 508, версия для Европы
Нынешняя «четырехдверка» в Поднебесной спросом не пользуется: в 2017-м реализовано лишь 925 таких машин. Для сравнения, Ford Mondeo в прошлом году разошелся по Китаю тиражом в 112 158 экземпляров, а на VW Passat выбор остановили 160 324 покупателя. Впрочем, в России Peugeot 508 и вовсе присутствует номинально — лишь 9 реализованных в 2017-м седанов. Тем не менее новая генерация у нас тоже появится (лифтбек, а не седан). Скорее всего, Peugeot 508 второго поколения доберется до РФ в 2019-м. Кстати, обозреватель портала «Карельские Вести» уже познакомился с новинкой.
По материалам: www.kolesa.ru
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