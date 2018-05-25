Audi Q8 приближается к дебюту с новым видео

Маркетологи немецкого бренда Audi выпустили второе трехминутное промо-видео, призванное привлечь внимание потенциальных покупателей к новому флагманскому кроссоверу с кузовом в стиле купе. Ролик называется «Освободи смелость» и, откровенно говоря, он не слишком убедителен.

Тем не менее, это именно тот случай, когда рекламщики просто не смогли уловить сущность продукта и чаяния клиентов. Видео — откровенная халтура, а вот сам Audi Q8 обещает быть автомобилем высшего класса, как в плане яркого напористого дизайна, так и по части современных технологий. Более того, по слухам, смелый концепт Q8 был создан на основе уже готового дизайна серийной версии и это не может не вдохновлять.

Таким образом, 5 июня нас ждет дебют по-настоящему спортивного кроссовера с крупной решеткой радиатора в окружении стреловидных головных фар и атлетичными колесными арками, подчеркнутыми подштамповками по бортам. Огромные воздухозаборники, агрессивно-срезанная в задней части линия крыши и беспощадная «корма» обязательно произведут нужное впечатление на тех, кто может позволить себе автомобиль по такой цене.

https://youtu.be/OhsfT-yLskQ

Салон Audi Q8 уже был заснят фотошпионами и мы знаем, что мультимедиа-система модели элегантно вписана в переднюю панель, перед водителем раскинется полностью цифровая панель приборов, а рулевое колесо будет затянуто в дорогую кожу.

Новый Audi Q8 создан на топовой фольксвагеновской платформе MLB Evo. Эта тележка весьма универсальна и позволит разработчикам ставить на Q8 широкий ассортимент силовых агрегатов, начиная с 2.0-литрового турбо на 252 л.с. Средние комплектации Q8 получат 3.0 V6 мощностью 355 л.с., доступен будет и 443-сильный гибрид PHEV на базе того же V6.

Что же касается «заряженных» модификаций Audi S Q8 и RS Q8, то они также числятся в планах производителя. Мощность двигателя старшей версии RS составит порядка 530 «лошадей».