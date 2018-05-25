Самые безопасные премиальные кроссоверы 2018 года

Предлагаем вашему вниманию рейтинг самых безопасных премиальных кроссоверов 2018 года, основанный на данных Национальной администрацией безопасности дорожного движения (NHTSA) и Страхового института безопасности дорожного движения (IIHS)

Специалисты Национальной администрацией безопасности дорожного движения (NHTSA) и Страхового института безопасности дорожного движения (IIHS) продолжают тестировать различные автомобили, давая нам возможность говорить о безопасности той или иной модели.

Учитывая популярность автомобилей сегмента SUV, мы задались вопросом, какие самые безопасные роскошные внедорожники на рынке в 2018 году, как с точки зрения защиты пассажиров, так и предотвращения несчастных случаев?

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию рейтинг топ самых безопасных премиальных кроссоверов и внедорожников 2018 года, в который вошло девять автомобилей популярного сегмента SUV. Как отмечают наши иностранные коллеги, все эти роскошные внедорожники получают лучшие оценки в краш-тестах и стандартно оснащены системами автоматического торможения с самым высоким рейтингом.

Помимо всего прочего, практически каждый внедорожник/кроссовер нашего хит-парада оснащен множеством функций безопасности, которые могут помочь водителю, включая систему мониторинга «слепых» зон, систему предупреждения о поперечном движении и систему предупреждения о выезде из полосы движения.

Флагманский внедорожник шведской марки доступен в пяти— и семиместной версии. Модель Volvo XC90, традиционно для автомобилей бренда Volvo, оснащён множеством различных систем безопасности и помощи водителю. Специалисты NHTSA и IIHS высоко оценивают модель по безопасности.

Компактный внедорожник Volvo XC60 является одним из самых новых продуктов шведского бренда. Поэтому в его оснащения входят самые современные системы предотвращения несчастных случаев. Помимо всего прочего, напомним, что в арсенале автомобиля значится система автоматического торможения с функцией обнаружения пешеходов, велосипедистов или крупного животного.

7. Mercedes-Benz GLE Как и у других автомобилей рейтинга топ-9 самых безопасных премиальных внедорожников 2018 года, в оснащение модели Mercedes-Benz GLE входит система автоматического торможения. Кроме этого, в арсенале автомобиля имеется система предупреждения о выходе из полосы движения, система мониторинга «слепых» зон и многое другое. Отметим, что Mercedes-Benz GLE пока не был подвергнут краш-тестированию NHTSA.

6. Mercedes-Benz GLC Компактный кроссовер Mercedes-Benz GLC, доступный в форме обычного внедорожника и изящной версии кросс-купе, также хорошо зарекомендовал себя с точки зрения безопасности. В арсенал автомобиля входит несколько систем безопасности и помощи водителю. Однако за некоторые из них клиентам необходимо доплачивать.

Оригинальный роскошный SUV от японского премиального бренда доступен с обычными двигателями внутреннего сгорания и гибридной версии. Не так давно Lexus RX получил удлинённую версию. В оснащение этого автомобиля также входит множество систем, направленных на улучшение и увеличение показателей по безопасности.

Компактный кроссовер Lexus NX получил скромные обновления на 2018 год. Помимо всего прочего японский производитель расширил список доступных систем безопасности. Справедливости ради, скажем, что за некоторые из них клиент должен доплачивать. Однако, несмотря на это, модель Lexus NX получила высокие оценки по безопасности от NHTSA и IIHS.

3. Audi Q7 Следующим в нашем рейтинге топ-9 самых безопасных премиальных кроссоверов/внедорожников 2018 года значится флагманский Audi Q7. В «базе» этот автомобиль оснащён системой автоматического экстренного торможения, а также ещё несколькими функциями, которые обеспечивают максимальную безопасность водителю и пассажирам.

Компактный кросс Audi Q5, получивший обновления для 2018 года, называется многими экспертами прекрасным, практичным и спортивным автомобилем. Плюс к этому, в оснащение машины входит целый комплекс систем безопасности и помощи водителю, благодаря которым он и попал в наш хит-парад.