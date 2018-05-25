Готовим машину к лету: что нужно проверить?

Как сделать долгие летние поездки на дачу безопасными и на что точно стоит обратить внимание перед началом жаркого сезона — технические специалисты компании "Тотал Восток" дали несколько советов.

Шины

Первый и самый очевидный совет — смена резины с зимней на летнюю с приходом теплого сезона. Помимо этого не забудьте проверить давление в шинах — при низком давлении колесо может взорваться на повороте или преодолевая препятствие. Показатель давления в шинах должен быть таким, как зафиксировано в инструкции по эксплуатации автомобиля. Старайтесь регулярно проверять давление, а также "на глаз" перед каждой поездкой.

Проверка тормозной системы

Исправность тормозов напрямую связана с безопасностью — они заслуживают отдельного внимания. Если после зимней эксплуатации слышен скрип, стук, ощущается пульсация тормозов — скорее всего потребуется помощь специалиста. Важно проверить уровень тормозной жидкости — менять ее необходимо не реже двух раз в год.

Масло

Зима — нелёгкое испытание для всех. Минусовая температура негативно сказывается на состоянии смазочных материалов. Специалисты технического отдела компании "Тотал Восток" рекомендуют проверять состояние масла с помощью щупа. Залитая жидкость должна иметь прозрачно-жёлтый цвет. Конечно, упомянутый метод весьма поверхностный. Точные анализы автовладельцы могут получить, воспользовавшись сервисом ANAC, первая лаборатория которого открылась в Санкт-Петербурге. Специалисты определят состояние отработанного масла в машине, дадут подробный отчёт по узлам и агрегатам, а также степени износа вашего автомобиля. Данная процедура поможет избежать крупных поломок в будущем.

Охлаждающая жидкость

Высокий плюс и низкий минус — стресс для автомобиля. Он может перегреться, не завестись и даже сломаться. Чтобы этого не произошло, необходимо ответственно подойти к выбору охлаждающей жидкости для автомобиля, а затем вовремя проверять состояние системы охлаждения, креплений, шлангов и так далее.

Гидроусилитель руля

Как известно, гидроусилитель руля (ГУР) отвечает за лёгкость управления автомобилем — будь то езда по трассе и маневрирование вплоть до экстремальных ситуаций, когда необходимо удержать правильную траекторию автомобиля. Важно проводить диагностику состояния этой системы, поддерживать и проверять уровень залитой жидкости и приводного ремня. Роман Корчагин, главный технический специалист компании "Тотал Восток", рекомендует проводить замену жидкости ГУРа два раза в год, в летнее и зимнее время соответственно, а также в случаях, когда наблюдаются изменения свойств жидкости (цвет, появление взвеси, осадка), увеличение усилия на руле, а также возникновение шума в крайних положениях.