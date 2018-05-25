Слухи: новый Dodge Viper выпустят в 2020 году

Ранее предполагалось, что у культового американского суперкара преемника не будет. Напомним, последний Dodge Viper сошел с конвейера детройтского завода Conner Avenue Assembly 17 августа прошлого года, хотя, ранее планировалось завершить производство маслкара 31 августа.

Сообщения о прекращении производства автомобиля сопровождались заявлениями производителя о том, что разработка новой генерации модели не планируется. Сейчас же появились новые данные. По слухам, Viper будет возрожден и его возвращение намечено на 2020 год, информирует издание Car and Driver.

О будущей новинке известно немного — Viper будет построен на пространственной раме с широким применением алюминия и карбона в конструкции автомобиля. В отчете говорится, что Viper сохранит классическую форму и сначала получит тип кузова родстер. Купе присоединится к нему спустя несколько лет.

Также сообщается, что новый Viper лишится своей ключевой особенности — двигателя V10, которым он оснащался с момента своего создания. Преемник «Гадюки» получит атмосферную V-образную «восьмерку». Издание отмечает, что отдача мотора составит 550 л.с. В дальнейшем состав силовой гаммы будет расширен, в том числе, двигателем Hellcat V8 второго поколения мощностью свыше 700 л.с. Кроме того, у нового Viper будет механическая коробка передач и хардкорная трековая модификация когда-нибудь в будущем.

Премьера модели следующего поколения может состояться в 2019 году в Детройте в честь 30-летия оригинального концепта Viper. Серийный автомобиль может поступить в продажу спустя год-полтора по цене около 90 000 долларов (около 5 550 000 рублей по текущему курсу). Кстати, на днях портал «Карельские Вести» сообщал об уходе Серджио Маркионне с поста концерна FCA, который владеет марками Dodge и Viper, а также о возможных проблемах, которые могут возникнуть у производителя в скором будущем. По материалам: www.kolesa.ru