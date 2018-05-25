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Лифтбеки Tesla Model S превратили в «технички»
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Лифтбеки Tesla Model S превратили в «технички» 

Motor.ru 47 минут назад
Фото: Motor.ru
Компания Tesla переоборудовала 21 лифтбек Model S под нужды собственных мобильных сервисных бригад в Великобритании. Автомобили будут использовать для перевозки необходимых для ремонта инструментов и запчастей.
От обычного лифтбека сервисные машины отличаются отсутствие задних сидений. На их месте смонтирована стойка с несколькими выдвижными ящиками. Она выполнена как единый элемент и устанавливается на штатные крепления кресел. Кроме того, электрокар укомплектован компрессоров, зарядным устройством для электроинструментов и кофемашиной.
Передний багажник, у которого снята обивка и усилен пол, также используется для хранения инструментов.
Выезд мобильных сервисных специалистов Tesla осуществляется в течение 72 часов после оформления заявки. Работы можно провести без владельца автомобили, так как он может разблокировать его удаленно через приложения для смартфонов. Пока машины используют для простых операций, но в будущем компания намерена с помощью выездных бригад проводить более серьезный ремонт.
Электрокар Tesla Model S доступен в модификациях 75D, 100D и P100D. Машины отличаются емкостью блока батарей— 75 или 100 киловатт-часов — и суммарной мощностью электромоторов. Для топовой P100D отдача составляет 762 лошадиные силы и 931 Нм крутящего момента. С места до «сотни» такой лифтбек способен разгоняться за 2,4 секунды.
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