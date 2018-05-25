Лифтбеки Tesla Model S превратили в «технички»

Компания Tesla переоборудовала 21 лифтбек Model S под нужды собственных мобильных сервисных бригад в Великобритании. Автомобили будут использовать для перевозки необходимых для ремонта инструментов и запчастей.

От обычного лифтбека сервисные машины отличаются отсутствие задних сидений. На их месте смонтирована стойка с несколькими выдвижными ящиками. Она выполнена как единый элемент и устанавливается на штатные крепления кресел. Кроме того, электрокар укомплектован компрессоров, зарядным устройством для электроинструментов и кофемашиной.

Передний багажник, у которого снята обивка и усилен пол, также используется для хранения инструментов.

Выезд мобильных сервисных специалистов Tesla осуществляется в течение 72 часов после оформления заявки. Работы можно провести без владельца автомобили, так как он может разблокировать его удаленно через приложения для смартфонов. Пока машины используют для простых операций, но в будущем компания намерена с помощью выездных бригад проводить более серьезный ремонт.