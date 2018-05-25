Renault DOKKER победил в номинации «Легкий коммерческий автомобиль / пикап»

Renault DOKKER был удостоен высочайшей оценки независимого экспертного жюри премии «ТОП-5 АВТО» и был признан лучшим в номинации «Легкий коммерческий автомобиль / пикап», сообщает пресс-служба компании. Торжественная церемония награждения прошла 23 мая в башне «Федерация». Продажи многофункционального автомобиля для бизнеса Renault Dokker стартовали в России в декабре 2017 года. Благодаря эргономичному кузову и вместительному салону, надежной подвеске, экономичным силовым агрегатам и адаптации к российским условиям, Renault Dokker — это надежный бизнес-партнер для частных и корпоративных клиентов. «Мы благодарим экспертное жюри премии, представителей СМИ, проголосовавших за Renault Dokker, за столь высокую оценку автомобиля, который призван укрепить позицию Renault Россия в перспективном сегменте LCV. Эта награда тем более заслуженна, учитывая, что на сегодняшний день компания Renault Россия уже является лидером по продажам среди импортируемых моделей в сегменте малых LCV» — отметила директор по связям с общественностью Renault Россия Оксана Токарева . Ключевым преимуществом Renault Dokker являются непревзойденная вместительность и многофункциональность кузова. Оба варианта автомобиля имеют широкие сдвижные двери (703 мм), что является уникальным предложением в сегменте. Новая модель отличается широкими возможностями трансформации салона. Объем багажного отделения Renault Dokker составляет рекордные в классе 800 л (с возможностью увеличения до 3 000 л), в то время как грузовой отсек Renault Dokker Van имеет самый большой в классе объем — от 3 300 л до 3 900 л, в зависимости от конфигурации внутреннего пространства. Для Renault Dokker в обоих вариантах предлагаются надежные и экономичные двигатели: бензиновый мотор 1,6 л (82 л.с.) и один из лучших в классе 1,5-литровый турбодизель (90 л.с.) в паре с пятиступенчатой механической трансмиссией. Компания Renault полностью адаптировала новый автомобиль Renault Dokker к российским дорожным и климатическим условиям. Автомобиль отличает комфортная, энергоемкая подвеска, высокий дорожный просвет (до 190 мм без нагрузки в грузопассажирской версии), стальная защита картера двигателя, защита топливопроводов. Renault Dokker великолепно подготовлен к российским климатическим условиям: адаптация двигателя к запуску в холодном климате, генератор повышенной мощности, технические жидкости для эксплуатации при низких температурах и другое.

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