Volkswagen и Apple выпустят автономную версию Transporter

Mercedes-Benz, Nissan, Стало известно, что крупнейшая американская корпорация Apple будет сотрудничать с автопроизводителем Volkswagen с целью создания автономной версии фургона Transporter. Ни Volkswagen, ни Apple официально не подтверждают этот слух, однако инсайдеры утверждают, что две компании вступили в партнерство в конце 2017 года. При этом подразделение Italdesign, входящее в VW Group, будет отвечать за внутренние преобразования фургона. Работа будет включать в себя «капитальный ремонт» кабины, в том числе замену приборной панели и сидений. С технической стороны команда Italdesign должна будет установить все необходимые датчики и компьютеры в фургон. Кроме того, модель подвергнется конверсии для способности функционирования на электроэнергии вместо общедоступных ДВС. В компании Apple такие автономные фургоны будут использовать в качестве шаттлов для перевозки сотрудников между кампусами в Силиконовой долине. В это время за рулём будет находиться водитель, чтобы следить за показателями датчиков, а, в крайнем случае, перехватить управление на себя. По некоторым предположениям автономный Transporter может появиться уже к концу 2018 года. Стоит отметить, что изначально Apple пытался сотрудничать с другими автомобильными концернами, такими как: BMW BYD Auto и McLaren . Volkswagen же стал единственным, кто согласился контролировать данные и пользовательский опыт.

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