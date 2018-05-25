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Как создают бронированные автомобили
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Как создают бронированные автомобили 

Trendymen 35 минут назад
Фото: Trendymen
Автомобиль может стать настоящей крепостью на колесах, если начинить его крепкой, непробиваемой броней. Политики, банкиры и прочие сильные мира сего передвигаются по городу именно в таких бронированных монстрах.
Совершенно недостаточно просто «обшить» кузов бронелистами, как представляют себе это многие. Автомобилю в цеху мастеров предстоит пройти долгий путь, а начнется он с полной разборки. В хорошей мастерской машину разберут до каркаса и заменят почти все детали. Тормоза, покрышки, подвеска, бензобак, стекла — без внимания не остается ничего.
Голый каркас уходит на съемку трехмерной камерой. Все особенности переносятся на диаграмму, руководствуясь которой дизайнер будет размещать на каркасе бронепластины. Они будут в точности повторять форму кузова — на дороге спецавтомобиль от обычного не отличить.
Особое внимание уделяют стеклам. Бронестекло тестируется разными видами оружия, от автоматов, до снайперских винтовок. Покрышки укрепляют специальными пластиковыми ободами: даже если резину разнесут в клочья, на таких колесах можно будет проехать еще примерно 50 километров.
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