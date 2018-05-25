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Названа тройка самых дешевых автомобилей в мире
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Названа тройка самых дешевых автомобилей в мире 

PNZdrive 29 минут назад
Фото: PNZdrive
Специалисты тематического портала «Автоновости дня» составили ТОП-3 самых дешевых в мире автомобилей. На первом месте рейтинга расположилась модель из Индии «Tata Nano», продающаяся на мировом рынке по цене от 3,3 тысяч долларов — это около 200 000 рублей. За эти деньги автомобилист получает 33-сильный двигатель объемом в 0,6 литра, который, несмотря на малую мощность, способен разогнать субкомпактный хетчбэк до максимальной скорости в 105 километров в час. В базовой комплектации автомобиль обходится без печки, кондиционера и гидроусилителя.
«Серебро» рейтинга достается хетчбэку «Datsun redi-GO», созданному на платформе CMF-A. Производитель оснастил модель бензиновым двигателем объемом в 0,8 литра с мощностью 54 лошадиных сил. Автомобиль можно приобрести от 4 тысяч долларов или 245 000 рублей.
Замыкает ТОП-3 высокий хетчбэк «Renault Kwid». Ценник на модель стартует с отметки в 4,1 тысячи долларов (около 250 000 рублей). Ценовая политика в этом случае во многом обусловлена тем, что автомобиль разрабатывался специально для рынков развивающихся стран.
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