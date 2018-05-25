Обновлённый кроссовер GAC Trumpchi GS4: ждём в России?

У самой популярной модели марки Trumpchi (принадлежит концерну GAC) изменили дизайн экстерьера и интерьера. В Китае состоялся первый показ рестайлингового «паркетника» GS4. Полноценная презентация новинки пройдет 16 июня, тогда же будут объявлены цены и комплектации для домашнего рынка. А пока можно посмотреть, как изменилась самая продаваемая модель GAC Trumpchi, — фотографии кроссовера опубликовало местное издание Autohome.

Длина рестайлингового кросса выросла на 15 мм и достигла 4 525 мм, колесная база, напротив, урезана на 10 мм до 2 640 мм. «Паркетник» получил иные радиаторную решетку и бамперы, новые светодиодные фары (у дореформенной модели ксеноновая оптика), другие противотуманки, ДХО и задние фонари. Еще для модели предусмотрены 17— и 18-дюймовые диски нового дизайна, плюс двухцветная окраска кузова. В салоне — другие передняя панель, рулевое колесо и мультимедийная система.

Моторы у GAC Trumpchi GS4 прежние. В Китае кроссовер доступен с бензиновыми «турбочетверками» 1.3 и 1.5 мощностью 137 и 152 л.с. соответственно. Оба двигателя сочетаются с 5КВП или семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением, топовому мотору еще положен шестиступенчатый «автомат». Для модели предусмотрена полноприводная версия. У дореформенного кроссовера есть подзаряжаемая гибридная модификация с работающим по циклу Аткинсона бензиновым двигателем 1.5 от Mitsubishi , электромотором и электромеханической трансмиссией. Гибрид вышел на китайский рынок лишь в 2017-м, он изначально отличался внешне от «стандартной» модели, так что рестайлинг GS4 PHEV проводить пока не будут.

«Стандартный» GS4 выпускают с 2015-го. За неполный первый год (модель поступила в продажу весной) в Китае было реализовано 131 016 таких автомобилей. В 2016 году объем продаж GS4 на домашнем рынке составил уже 326 906 единиц, а в 2017-м — 337 521 экземпляр. Дореформенный SUV стоит от 99 800 юаней — это около 960 000 рублей по актуальному курсу. Кстати, GS4 выставляли на Детройтском автосалоне-2015. Сегодня GAC в Штатах машины не продает, но компания планирует выйти на американский рынок в ближайшем будущем. Правда, для США название бренда Trumpchi, скорее всего, изменят из-за неоднозначного отношения жителей этой страны к нынешнему президенту. В России «легковушки» GAC тоже пока не представлены, однако совсем недавно компания заявила о том, что скоро заработает ее российское подразделение. Более того, китайцы планируют принять участие в Московском автосалоне, который откроется в конце августа этого года. Если эти планы воплотятся в жизнь, то не исключено, что одним из экспонатов GAC на ММАС окажется обновлённый GS4.

По материалам: www.kolesa.ru