Рассекречен обновленный бестселлер GAC Trumpchi GS4

Известный китайский кроссовер прошел процедуру обновления, и производитель GAC решил показать Trumpchi GS4 2019-го года.

Внедорожник увеличился в длину на 15 мм, а благодаря доработанной задней подвеске колесная база уменьшилось на 10 мм, и стала достигать 2 640 мм.

«Посвежевшую» машину наградили иной решёткой радиатора, измененными бамперами, другими фарами головного света, новыми «противотуманками» и светодиодными ДХО.

Плюс к этому, для Trumpchi GS4 будут предлагаться уникальные легкосплавные диски на 17 и 18 дюймов и двухцветная окраска кузова.

В салоне модели появился современный руль, усовершенствованная передняя панель и новейший информационно-развлекательный комплекс с большим тачскрином.

Моторная линейка кроссовера осталась прежней: 1,3— и 1,5-литровые турбодвижки, производительностью 137 или 152 л.с. соответственно. Сочетаться с мотором может 5-ступенчатая механическая трансмиссия, 6-скоростной гидромеханический АКПП или 7-диапазонный робот. Привод можно выбрать или передний, или полный.