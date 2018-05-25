Начались продажи нового седана Volkswagen Lavida Plus

Автохолдинг Volkswagen вывел на рынок новый седан Lavida Plus, который дебютировал в апреле на автовыставке в Пекине.

Отметим, что новая модель лежит на инновационной архитектуре MQB и техническими характеристиками схожа с VW Jetta 2019 года.

Четырехдверка для китайских клиентов существенно увеличилась в размерах. Так, в длину машина увеличилась на 65 мм и достигает 4 670 мм, в ширину седан вырос на 41 мм (1 806 мм), а в высоту — на 14 мм (1 474 мм). Колесная база равна 2 688 мм, что на 78 мм больше предшественника.

В движение Lavida Plus может приводиться 1,5-литровым 116-сильным бензиновым движком или одним из двух двигателей с турбонаддувом рабочим объёмом 1,2 и 1,4 литра, которые выдают 116 и 150 л.с. соответственно. Сочетается с мотором 6-ступенчатая механика или робот 7DSG.

Добавим, что минимальная стоимость Volkswagen Lavida Plus в китайских дилерских центрах начинается от 119 800 юаней (1,1 млн рублей).