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Начались продажи нового седана Volkswagen Lavida Plus
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Начались продажи нового седана Volkswagen Lavida Plus 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Автохолдинг Volkswagen вывел на рынок новый седан Lavida Plus, который дебютировал в апреле на автовыставке в Пекине.
Отметим, что новая модель лежит на инновационной архитектуре MQB и техническими характеристиками схожа с VW Jetta 2019 года.
Четырехдверка для китайских клиентов существенно увеличилась в размерах. Так, в длину машина увеличилась на 65 мм и достигает 4 670 мм, в ширину седан вырос на 41 мм (1 806 мм), а в высоту — на 14 мм (1 474 мм). Колесная база равна 2 688 мм, что на 78 мм больше предшественника.
В движение Lavida Plus может приводиться 1,5-литровым 116-сильным бензиновым движком или одним из двух двигателей с турбонаддувом рабочим объёмом 1,2 и 1,4 литра, которые выдают 116 и 150 л.с. соответственно. Сочетается с мотором 6-ступенчатая механика или робот 7DSG.
Добавим, что минимальная стоимость Volkswagen Lavida Plus в китайских дилерских центрах начинается от 119 800 юаней (1,1 млн рублей).
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