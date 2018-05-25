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Ares X-Raid: самый странный тюнинг «Гелендвагена»
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Ares X-Raid: самый странный тюнинг «Гелендвагена» 

Wroom.ru 2 часа назад
Фото: Wroom.ru
Внедорожник Mercedes-Benz G-класса — один из любимых автомобилей тюнинговых компаний. Обычно в процессе доработки машины получают внешний обвес, перешитый салон, форсированный мотор, но сохраняют свой безошибочно узнаваемый образ с «прямоугольным» кузовом и круглыми фарами. На этом фоне творение итальянской компании Ares Design выглядит непривычно и странно.
Это внедорожник Ares X-Raid, первый автомобиль под собственной маркой, сделанный тюнинговой компанией Ares Design из города Модена. За основу при создании машины берётся любой стандартный «Гелендваген», но предпочтение отдаётся версии Mercedes-AMG G 63.
Все внешние кузовные панели автомобиля заменяются на оригинальные углепластиковые, а вместо привычной светотехники на машину ставят фары от седана Mercedes-Benz C-класса. Всё это позволяет не только уменьшить массу внедорожника на 200 кг, но и радикально изменить его облик. Можно ли назвать получившийся автомобиль красивым? Вряд ли… Но последнее слово остаётся за покупателями, готовыми заплатить за машину как минимум 725 тысяч евро. Кстати, тираж модели Ares X-Raid строго ограничен — итальянцы планируют сделать только 15 таких автомобилей.
Кроме изменённой внешности «Икс-Рейд» получает форсированный двигатель (в случае с версией G 63 мощность мотора V8 5.5 увеличивают до 760 л. с.), портальные мосты, оригинальные 22-дюймовые колёса и полностью перешитый салон.
Впрочем, «эксклюзивные» версии внедорожника предлагают не только многочисленные тюнинговые компании, но сам производитель. Например, Mercedes-Maybach G 650 Landaulet с необычным типом кузова, выпущенный тиражом 99 экземпляров, — одну из таких машин недавно выставили на продажу в Москве.
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