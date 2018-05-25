Mercedes устроит минивэнам «подушечный» отзыв

Немецкая компания вновь отзывает в России из-за подушек безопасности большую партию машин. На этот раз это модели V-Klasse и Vito.

Очередной "подушечный" отзыв Mercedes-Benz согласовал с Росстандартом, а попадут под него 4794 микроавтобусов и фургонов V-Class и Vito, проданные в России с 2014 по 2017 годы.

Причиной отзыва автомобилей является возможное необоснованное срабатывание подушки безопасности водителя. При недостаточном заземлении рулевой колонки и одновременном повреждении токопроводящих дорожек внутри кассеты витых пружин в блоке подрулевых переключателей подушка безопасности водителя может сработать из-за электростатического разряда.

О повреждении данных токопроводящих дорожек водителю заранее сообщается путем предупреждающего сообщения на панели приборов, а также с помощью контрольной лампы подушки безопасности. Существует риск травмирования водителя.

На проблемных транспортных средствах рулевой вал будет дооборудован электрической перемычкой. Также на сервисах проверят предохранительное кольцо электронного модуля рулевой колонки.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Официальные представители АО "Мерседес-Бенц РУС" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.