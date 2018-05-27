Купе Mercedes-AMG GT R «прокачали» до 825 лошадиных сил

Специалисты известного тюнинг-ателье Renntech подготовили новую комплексную программу модернизации для «заряженного» купе Mercedes-AMG GT R. Компактный спортивный автомобиль получил ряд апгрейдов, благодаря которым отдача стокового мотора увеличилась до 825 лошадиных сил.

Renntech

Напомним, в «базе» купе Mercedes-AMG GT R оснащается 4,0-литровым бензиновым двигателем V8 (M178), который развивает 577 лошадиных сил. Умельцы ателье Renntech предлагают несколько пакетов обновлений для этого силового агрегата, благодаря чему отдача увеличивается до 612 — 825 лошадиных сил.

Топовый пакет обновлений получил название AMG GT R825. В таком исполнении крутящий момент двигателя составляет 850 Нм. Как рассказали специалисты фирмы, добиться значительного увеличения производительности мотора позволила установка новых нагнетателей, доработки продувочных клапанов и высокопотокового воздушного фильтра, а также измененному программного обеспечения.

Renntech

Помимо всего прочего модель Mercedes-AMG GT R by Renntech получает улучшенную трансмиссию. Также в ателье подготовили ряд обновлений для экстерьера автомобиля. Например, купе получило пересмотренный аэродинамический обвес и набор уникальных кованых колесных дисков Vossen с шинами Michelin Pilot Sport Cup 2 ZP.

В настоящее время известно, что модернизированное 825-сильное купе Mercedes-AMG GT R by Renntech обойдётся в «кругленькую» сумму около 200 000 долларов (порядка 12 333 000 рублей).