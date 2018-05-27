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Купе Mercedes-AMG GT R «прокачали» до 825 лошадиных сил
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Купе Mercedes-AMG GT R «прокачали» до 825 лошадиных сил 

LiveCars.Ru
Фото: Renntech
Специалисты известного тюнинг-ателье Renntech подготовили новую комплексную программу модернизации для «заряженного» купе Mercedes-AMG GT R. Компактный спортивный автомобиль получил ряд апгрейдов, благодаря которым отдача стокового мотора увеличилась до 825 лошадиных сил.
Renntech
Напомним, в «базе» купе Mercedes-AMG GT R оснащается 4,0-литровым бензиновым двигателем V8 (M178), который развивает 577 лошадиных сил. Умельцы ателье Renntech предлагают несколько пакетов обновлений для этого силового агрегата, благодаря чему отдача увеличивается до 612 — 825 лошадиных сил.
Топовый пакет обновлений получил название AMG GT R825. В таком исполнении крутящий момент двигателя составляет 850 Нм. Как рассказали специалисты фирмы, добиться значительного увеличения производительности мотора позволила установка новых нагнетателей, доработки продувочных клапанов и высокопотокового воздушного фильтра, а также измененному программного обеспечения.
Renntech
Помимо всего прочего модель Mercedes-AMG GT R by Renntech получает улучшенную трансмиссию. Также в ателье подготовили ряд обновлений для экстерьера автомобиля. Например, купе получило пересмотренный аэродинамический обвес и набор уникальных кованых колесных дисков Vossen с шинами Michelin Pilot Sport Cup 2 ZP.
В настоящее время известно, что модернизированное 825-сильное купе Mercedes-AMG GT R by Renntech обойдётся в «кругленькую» сумму около 200 000 долларов (порядка 12 333 000 рублей).
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