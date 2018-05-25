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Mercedes-AMG GT R получил более 800 «лошадей»
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Mercedes-AMG GT R получил более 800 «лошадей» 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
В американском тюнинг-ателье серьезно «прокачали» спорткар немецкой марки.
Напомним, спортивная модель Mercedes-AMG GT предлагается в нескольких модификациях. Все они оснащаются четырехлитровым битурбированным мотором V8 M178 в различных вариантах форсировки: у базового GT он выдает 469 л.с., у GT C мощность повышена до 550 л.с., а топовый, ориентированный на трековые заезды, GT R развивает мощность 577 л.с. Все равно, этого мало, вероятно, решили в Renntech и взялись за автомобиль.
Результатом работы специалистов ателье стал ассортимент апгрейдов, увеличивающих мощность GT R до 612-825 л.с. Топовый пакет получил название AMG GT R825 и, помимо увеличения количества лошадиных сил, существенно прибавляет крутящий момент — до 850 Нм. Все это стало возможным за счет установки более крупных турбонагнетателей, доработки программного обеспечения, продувочных клапанов и высокопотокового воздушного фильтра. Трансмиссия и сцепление, конечно, были усилены.
Увеличение мощности сопровождается несколькими апгрейдами экстерьера. Renntech укомплектовал GT R уникальным аэродинамическим пакетом, включающим передний бампер с завихрителями, боковые сплиттеры и специальное двухступенчатое заднее антикрыло. В пакет также включен комплект облегченных кованых колес Vossen, обутых в резину Michelin Pilot Sport Cup 2 ZP.
Все эти доработки обойдутся клиенту «в копеечку». Renntech не называет стоимость пакета апгрейдов, но если базовая цена Mercedes-AMG GT R составляет 157 000 долларов (около 9 680 000 рублей по текущему курсу), то тюнингованный 825-сильный спорткар от Renntech обойдется около 200 000 долларов (12 333 000 рублей).
Кстати, спорткар неплохо продается, например в прошлом году в Европе было продано 2 443 таких автомобиля, тогда как годом ранее 2 372 штуки. В Соединенных Штатах эти показатели составили 1 609 и 1 227 машин, соответственно. Так что, найти клиентов на тюнинг-программу ателье Renntech будет несложно.
Недавно мы рассказывали про «заряженный» универсал Mercedes-AMG E 63, мощность которого в процессе тюнинга была увеличена до более чем 700 л.с.
По материалам: www.kolesa.ru
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