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В России началось производство супервездехода «Бурлак»
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В России началось производство супервездехода «Бурлак» 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Серийное производство арктического вездехода «Бурлак» стартовало в Екатеринбурге. В год планируется выпускать до 12 таких машин, передает ТАСС.
По словам главного конструктора проекта Алексея Макарова, «Бурлаки» могут применяться в хозяйстве, нефтегазовой промышленности, научно-исследовательских работах, а также в государственной программе освоения Арктики.
Вездеход массой 7 тонн оснащается 149-сильным 2,8-литровым мотором и может передвигаться как по суше (с максимальной скоростью 88 км/ч), так и по воде (6 км/ч). Дорожный просвет машины составляет 700 мм. Салон «Бурлака» вмещает до 10 человек, он оборудован кухней, умывальником, душем, а также специальным устройством, позволяющим получать из снега чистую воду — до 30 литров за один раз. В машине также предусмотрены две печки и два отопительных прибора, которые работают автономно.
"Бурлак" выпускается в трех исполнениях — экспедиционном, грузовом и промышленном. Пока автомобили собирают исключительно из отечественных комплектующих, однако в будущем инженеры не исключают модернизацию «Бурлака», если того потребуют заказчики.
Напомним, ранее автомобиль испытали на болотах в окрестностях Екатеринбурга.
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