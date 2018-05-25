Видео: «Барби-Мустанг» оснастили мотором от мотоцикла

Авторы YouTube-канала Grind Hard Plumbing Co построили карт на базе детского Ford Mustang . Машину установили на укороченное шасси от настоящего карта и оснастили мотоциклетным двигателем Honda

[Самые крутые тюнинг-машинки для будущих водителей] (https://motor.ru/selector/kidscars.htm)

На постройку машины, которую назвали Barbie Mustang Go Kart, ушло четыре дня. Большую часть времени заняла подгонка «тележки» к кузову игрушечной машинки и установка двигателя. Девятнадцатисильный 240-кубовый агрегат с воздушным охлаждением позаимствовали у кроссового мотоцикла Honda CRF 230.