Рост продаж грузовиков-иномарок опередил прирост всего рынка

Рост продаж грузовиков-иномарок опередил прирост всего рынка За апрель 2018 года рынок новых грузовых машин в России вырос на 21,8% в годовом сравнении (продано 7030 ед. техники). При этом в сегменте иномарок был зафиксирован прирост продаж на уровне 39,5%, о чем известно из статистики «Автостат Инфо».

Аналитики отмечают, что в абсолютном выражении рынок грузовиков-иномарок вырос за этот период до 3276 ед. техники, тогда как в апреле прошлого года было продано 2349 таких машин.

Volvo стал в апреле лидером среди иностранных марок на рынке грузовиков в РФ. Шведский бренд реализовал 539 машин, улучшив свой прошлогодний результат (364 ед.) на 48%. Второе место среди иностранных марок занимает Scania с приростом продаж на 46,5% в годовом сравнении (до 413 ед. техники против 282 шт.). Далее следует Mercedes-Benz , который продал 383 грузовика и занял третье место в рейтинге сегмента. Годом ранее немецкая марка реализовала 335 машин (прирост составил 14,3%). MAN и DAF составили ТОП-5 сегмента иномарок среди иностранных брендов. MAN продал в апреле 344 грузовика (+32,3%), а DAF — 326 машин (+50,2%).

В «десятку» иностранных марок с самыми высокими продажами на рынке новых грузовиков в апреле вошли: Isuzu (314 ед., -12,5%), Hyundai (214 шт., +53%), Renault (168 ед., +630%), Hino (161 шт., +77%) и Fuso (77 ед., +103%).

Исследование «Автостат Инфо» показало, что в апреле 2018 года Mercedes-Benz Actros сохранил лидерство среди иностранных моделей на рынке грузовых машин. Этот грузовик разошелся в России тиражом 376 ед. (+24%). Второе место занял Volvo FH-Серии: 369 ед. (+37,2%), а третье — DAF XF (303 шт., +57%). В ТОП-5 моделей-иномарок рынка новых грузовиков попали в апреле Hyundai Myghty (182 шт., +84%) и MAN TGX (165 ед., +323%).