Плывущий по реке Gelandewagen спасли от утопления

Занятную находку сделали жители Вольного аула в Кабардино-Балкарии. Находившиеся на берегу люди внезапно обнаружили, что по реке неспешно передвигается некое плавучее средство. При ближайшем рассмотрении оказалось, что в воде находится внедорожник Gelandewagen. Жители не смогли остаться равнодушными к такому бедственному положению дорогую машины и попытались её спасти. Подцепив к растущему на берегу реки дереву тросы, несколько мужчин вытащили автомобиль из реки и общими усилиями перевернули его на колёса. Пока нет ясности, кто и зачем отправил Gelandewagen в плаванье.