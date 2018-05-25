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Плывущий по реке Gelandewagen спасли от утопления
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Плывущий по реке Gelandewagen спасли от утопления 

Рамблер 1 час назад
Занятную находку сделали жители Вольного аула в Кабардино-Балкарии. Находившиеся на берегу люди внезапно обнаружили, что по реке неспешно передвигается некое плавучее средство. При ближайшем рассмотрении оказалось, что в воде находится внедорожник Gelandewagen. Жители не смогли остаться равнодушными к такому бедственному положению дорогую машины и попытались её спасти. Подцепив к растущему на берегу реки дереву тросы, несколько мужчин вытащили автомобиль из реки и общими усилиями перевернули его на колёса. Пока нет ясности, кто и зачем отправил Gelandewagen в плаванье.
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